Lexar Professional NM700, ecco il nuovo SSD NVMe per content creator

Lexar ha da poco annunciato il suo nuovo SSD di fascia alta per tutte quelle persone che odiano i rallentamenti durante il lavoro. Il Professional NM700 SSD, promette migliori performance e capacità di storage grazie alle memorie flash 3D NAND, presenta infatti una velocità di ben 3500MB/s per quanto riguarda la scrittura, mentre per la scrittura raggiunge fino ai 2000MB/s, velocità notevolmente superiori a quelle di un normale SSD con interfaccia SATA. Queste velocità sono raggiunte grazie al collegamento PCIe Gen 3 x4 NVMe.

L’SSD è ideale per tutti quegli utenti che fanno un utilizzo continuato e frequente di un massiccio flusso di dati, come ad esempio tutti quegli utenti che lavorano nel campo del design o del video editing, ma risulta adatto anche per il mondo del gaming. Per garantire la stabilità è presente l’LDPC (Low-Density Parity check) che permette in maniera autonoma di rilevare e correggere tutti quegli errori che potrebbero compromettere la stabilità, le performance del sistema o una eventuale perdita di dati.

Trattandosi di un SSD sono assenti le parti meccaniche, ovvero tutte quelle soggette a danni nel tempo dovuti a vibrazioni o urti. Lexar ha deciso di testare la resistenza del NM700 nei suoi laboratori conducendo specifici test e riportandone i valori che potete trovare in maniera più accurata sul sito ufficiale, linkato alla fine dell’articolo. Il dispositivo viene inoltre coperto da una garanzia di 5 anni.

Le dimensioni del dispositivo sono di 80 x 22 x 2.25 mm e il peso è di soli 9g. L’SSD è disponibile in 3 tagli differenti: 256GB, 512GB o 1TB. Informazioni più precise sono disponibili sul sito ufficiale di Lexar disponibile a questo link. Per quanto riguarda i prezzi di listino, dovrebbero essere di 72 Euro per la versione da 256GB, 111 Euro per quello da 512GB e di 182 euro per quello da 1TB.