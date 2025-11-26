LG 27US500, monitor da 27 pollici con risoluzione 4K UHD e pannello IPS, è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Grazie allo sconto dell'11%, potrete portarvelo a casa a soli 169,99€ invece di 189,99€. Questo display offre una copertura dello spazio colore DCI-P3 al 90%, supporto HDR10 e tecnologia FreeSync, rendendolo perfetto per professionisti creativi e appassionati di contenuti multimediali.

Monitor LG 27" 4K, chi dovrebbe acquistarlo?

LG 27US500 rappresenta la scelta ideale per professionisti creativi e appassionati di contenuti multimediali che cercano un monitor capace di garantire precisione cromatica e dettaglio superiore. Grazie alla risoluzione 4K UHD e al pannello IPS con copertura DCI-P3 al 90%, questo display si rivela perfetto per designer grafici, video editor e fotografi che necessitano di colori fedeli e realistici per i loro progetti. La compatibilità HDR 10 assicura inoltre una resa visiva eccellente anche per chi desidera godere di film e serie TV con una qualità cinematografica.

Vi troverete particolarmente soddisfatti se lavorate con applicazioni di editing professionale o se semplicemente desiderate migliorare la vostra postazione per il lavoro da remoto e lo smart working. Le molteplici opzioni di connettività (HDMI e DisplayPort) rendono questo monitor versatile per collegare diversi dispositivi contemporaneamente, mentre tecnologie come il Reader Mode e il Flicker Safe proteggono la vista durante le lunghe sessioni davanti allo schermo. Il design elegante con cornici minimal su tre lati completa un prodotto che unisce prestazioni professionali a un prezzo accessibile.

L'LG 27US500 è un monitor 4K da 27 pollici che combina risoluzione Ultra HD 3840x2160 e tecnologia pannello IPS per offrirvi immagini nitide e dettagliate da ogni angolazione. Con HDR10 e copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3, garantisce colori vividi e realistici, mentre FreeSync e il tempo di risposta di 5ms assicurano fluidità nelle vostre attività quotidiane.

