L'intelligenza artificiale ora ti aiuta anche a fare il bucato

L'azienda Tenet ha presentato al CES 2025 di Las Vegas due prototipi di robot per il lavaggio e l'asciugatura dei vestiti, che utilizzano l'intelligenza artificiale per ottimizzare il processo.

Il primo prototipo, chiamato AI Laundry Robot, ha una forma ovoidale e un braccio meccanico per asciugare i capi all'interno della macchina. Secondo l'azienda, sarebbe anche in grado di piegare il bucato, anche se questa funzione non è stata ancora dimostrata pubblicamente. Le dimensioni ridotte potrebbero limitarne la capacità, ma se effettivamente riuscisse a lavare, asciugare e piegare autonomamente, potrebbe rappresentare un'innovazione significativa.

Il secondo prototipo è una lavatrice frontale più tradizionale nell'aspetto, ma dotata di tecnologia avanzata. Utilizza telecamere e sensori di luce per analizzare i capi inseriti e determinare il ciclo di lavaggio ottimale. Il sistema è in grado di rilevare rapidamente il tipo e la quantità di indumenti, avvisando ad esempio se vengono inseriti capi scuri insieme a quelli bianchi. L'utente può quindi decidere se rimuovere il capo problematico o lasciare che la macchina scelga il programma più adatto per evitare il trasferimento di colore.

Durante il ciclo di lavaggio, la lavatrice mostra su uno schermo smart informazioni come l'indice delle macchie e una timeline del processo. Il sistema regola automaticamente la quantità di detersivo e acqua in base alle esigenze specifiche del bucato. Come molti altri elettrodomestici presentati al CES, il dispositivo può connettersi a un'app per smartphone che notifica quando il bucato è pronto.

Secondo quanto dichiarato da Tenet, che ha collaborato con TCL Global per lo sviluppo di questi prodotti, l'obiettivo è "integrare percezione, processo decisionale ed esecuzione simili a quelli umani nel nostro AI Laundry Robot, per liberare le persone dalle faccende domestiche ripetitive, permettendo loro di concentrarsi su aspetti più creativi e appaganti della vita".

Nonostante le promesse, restano alcune incognite su queste nuove tecnologie: per esempio, non è ancora chiaro quanti capi possa gestire contemporaneamente il robot più piccolo. Inoltre, i sistemi combinati di lavaggio e asciugatura esistenti hanno spesso mostrato limiti soprattutto nella fase di asciugatura.

Tenet prevede di lanciare i suoi prodotti per il bucato basati su intelligenza artificiale negli Stati Uniti entro la fine del 2025. Al momento non sono stati resi noti dettagli sui prezzi. Se la tecnologia si dimostrerà efficace come promesso, potrebbe effettivamente cambiare il modo in cui milioni di persone gestiscono questa incombenza domestica quotidiana, liberando tempo per altre attività.