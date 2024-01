Linux, arrivano nuovi driver per schede video di 22 anni fa

Nel panorama in continua evoluzione delle schede grafiche, non capita spesso di rivisitare il passato. Tuttavia, la serie ATI R300, nata nel 2002 con l'innovativa ATI Radeon 9700 Pro, sta vivendo una rinascita grazie alla tenacia della comunità open-source.

Costruite originariamente con un processo a 150nm e dotate di interfaccia AGP, queste schede erano una volta l'epitome della prodezza di gioco, introducendoci al meraviglioso mondo di DirectX 9. Sebbene queste schede non siano in grado di soddisfare le più recenti esigenze gaming, hanno trovato una nuova vita, soprattutto per gli appassionati di Linux.

Lo sviluppatore open-source Pavel Ondracka ha recentemente annunciato che gli aggiornamenti dei driver per le GPU Radeon di ATI dalla serie R300 alla R500 saranno disponibili in Mesa 24.0. Gli utenti Linux possono aspettarsi di ricevere questi aggiornamenti prima della fine dell'anno, mostrando il supporto duraturo per un hardware che molti hanno già da tempo considerato obsoleto.

L'obiettivo principale dell'aggiornamento del driver OpenGL di Mesa Gallium3D è l'abbassamento della NIR, in particolare per quanto riguarda i vertex shader delle GPU. Ondracka sottolinea questi cambiamenti come prerequisito per una pulizia più estesa del backend.

Mentre AMD si concentra prevalentemente sull'hardware attuale e futuro, l'impegno della comunità open-source garantisce che le GPU tradizionali, come la ATI Radeon 9700 Pro, rimangano funzionali sui sistemi operativi Linux contemporanei. Nonostante le sue capacità limitate nel panorama odierno ad alta intensità grafica, la 9700 Pro è stata un pioniere del suo tempo, vantando 110 milioni di transistor, una velocità di clock di 325MHz, 256MB di memoria e 19,8GB/s di larghezza di banda della memoria.

Il recente aggiornamento non è una semplice correzione; Ondracka rivela le sfide affrontate, notando cinque tentativi falliti prima di raggiungere una soluzione ragionevolmente efficace. Questo trionfo dimostra la determinazione e l'abilità dei collaboratori open-source che si sforzano di dare nuova vita a un hardware ormai obsoleto.