Microsoft vuole forzarci a usare Edge, ecco qual è la sua nuova trovata

Microsoft ha implementato un nuovo driver in Windows che impedisce agli utenti di modificare il browser predefinito su Windows 10 e Windows 11 attraverso software o interventi diretti nel Registro di sistema. Questo cambiamento è arrivato dopo gli aggiornamenti di febbraio per entrambi i sistemi operativi, che hanno introdotto in sordina un driver che blocca tali modifiche.

Il consulente informatico Christoph Kolbicz è stato uno dei primi a notare questa novità quando i suoi programmi, SetUserFTA e SetDefaultBrowser, hanno improvvisamente smesso di funzionare. Questi strumenti consentono agli amministratori di sistema di Windows di modificare le associazioni dei file e il browser predefinito tramite script di accesso e altri metodi.

Microsoft ha introdotto un nuovo sistema di associazione file e protocolli URL a programmi predefiniti a partire da Windows 8, al fine di proteggere da malware e script dannosi. Questo sistema memorizza un hash associato a ogni programma predefinito nelle chiavi di registro UserChoice, e qualsiasi tentativo di modifica tramite altri mezzi viene ignorato da Windows.

Il nuovo driver, chiamato "User Choice Protection Driver" (UCPD.sys), blocca direttamente le modifiche alle chiavi di registro associate al browser predefinito e ad altre associazioni di file. Tuttavia, è stato scoperto che è possibile disabilitare questo driver tramite il Registro di sistema, sebbene un'attività pianificata possa riattivarlo automaticamente se disattivato.

Kolbicz suggerisce che questa mossa potrebbe essere collegata alla conformità con il Digital Markets Act (DMA) europeo, che mira a garantire una concorrenza leale e a prevenire pratiche anticoncorrenziali da parte delle grandi aziende, inclusa Microsoft. Queste aziende avevano tempo fino a marzo per adeguarsi alle nuove norme, e Microsoft ha già annunciato modifiche previste per marzo 2024 che riguardano i browser predefiniti negli Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE).

In base a queste modifiche, Windows rispetterà le preferenze del browser predefinito degli utenti SEE quando si tratta di aprire link web, sebbene alcune applicazioni Microsoft possano continuare ad utilizzare Microsoft Edge per alcuni contenuti.