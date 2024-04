Nemmeno Lewis Hamilton è riuscito a superare il tutorial di Driver

Uscito nella, oramai lontana, estate del 1999, sviluppato da Reflections Interactive e distribuito dalla compianta GT Interactive, Driver divenne celebre tra i possessori della prima, storica, PlayStation per essere uno dei giochi di guida più difficili di tutti i tempi. Talmente difficile da rendere impossibile persino superare il tutorial.

Se vi state chiedendo perché vi stiamo riportando alla mente quest'incubo di gioventù, la risposta è molto semplice: il pilota di Formula Uno Lewis Hamilton ha recentemente mostrato il suo lato da gamer in un divertente video condiviso dal canale ufficiale di Mercedes.

Nel video, Hamilton affronta una serie di giochi per la prima PlayStation, dimostrando una notevole conoscenza del catalogo dei titoli dedicati alle corse dell'epoca. Tuttavia, anche per un campione del calibro di Hamilton, il primo livello di Driver si è rivelato una sfida insormontabile.

Nel video, Hamilton si immerge in una serie di titoli per PSX, tra cui F1 2000, Gran Turismo, Ayrton Senna Kart Duel e, per l'appunto, Driver. Quest'ultimo sembra catturare particolarmente l'attenzione del pilota, che si sforza nel superare l'oramai celeberrimo tutorial nel parcheggio sotterraneo, presente all'inizio del gioco.

Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, Hamilton getta presto la spugna, ammettendo di non riuscire a superare il primo livello di Driver.

Il video offre anche uno sguardo più intimo sulla vita di Hamilton da giovane. Il pilota rivela che la sua prima console è stata un NES, ma ha anche avuto una PlayStation, anche se la prima che ricevette a Natale decise di riportarla indietro per avere i soldi per acquistare un nuovo casco.

Un tenero aneddoto che offre uno spaccato della determinazione, e del sacrificio, che hanno contribuito a plasmare la carriera di successo di Hamilton nel mondo delle corse.

Nel parlare di cosa giocò in passato, con quali titoli è cresciuto e con cosa si svaga nei giorni nostri, Hamilton dimostra ancora una volta la sua versatilità, il suo carisma e il suo umorismo, mostrando un lato più intimo e umano dell'icona della Formula Uno.

Il video prosegue con Hamilton intento a dichiarare di aver "perso il tocco" su F1 2000, dopo essere arrivato secondo in una gara, e si chiude con il pilota intento a riprendere la mano sul celebre Gran Turismo.