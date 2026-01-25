Il mondo di Dragon Ball si prepara ad espandersi verso orizzonti completamente inediti con un ambizioso progetto che vedrà la luce nel 2027. Bandai Namco ha svelato l'esistenza di "Dragon Ball New Game Project AGE 1000" (il titolo è provvisorio nel caso non si fosse capito), una produzione che promette di rivoluzionare l'universo creato da Akira Toriyama introducendo una serie di personaggi totalmente inediti. Il gioco rappresenta uno degli ultimi contributi creativi del compianto maestro giapponese, scomparso di recente.

L'aspetto più incredibile di questa nuova produzione risiede nel fatto che lo sviluppo è in corso da un periodo compreso tra sei e sette anni, considerando anche la fase iniziale di concept. Un progetto dalla lunga gestazione su cui Bandai Namco ha investito tempo e risorse considerevoli, segno dell'importanza strategica che l'azienda attribuisce a questa nuova incursione nell'universo Dragon Ball.

Un dettaglio che testimonia l'ambizione del progetto è proprio il coinvolgimento diretto di Toriyama nella creazione di un roster di personaggi completamente nuovi, che apparentemente dovrebbero spostare l'azione da Goku e compagni, verso orizzonti completamente differenti, mantenendo comunque quella coerenza stilistica a cui i fan sono abituati.

La denominazione "AGE 1000" suggerisce un salto temporale significativo rispetto alle saghe conosciute. Per chi non avesse familiarità con la cronologia di Dragon Ball, l'universo della serie utilizza il sistema "AGE" per datare gli eventi: la battaglia finale contro Majin Buu, ad esempio, si conclude nell'AGE 774, mentre l'epilogo della serie originale si colloca nell'AGE 784. Un gioco ambientato nell'AGE 1000 si proietterebbe quindi più di due secoli oltre gli eventi finora narrati, aprendo possibilità narrative praticamente illimitate e permettendo agli sviluppatori di creare una mitologia completamente rinnovata.

Un salto di oltre due secoli nel futuro della saga

Il teaser trailer diffuso da Bandai Namco offre solo uno sguardo fugace a questo nuovo mondo, mostrando quello che appare essere un personaggio inedito disegnato personalmente da Toriyama. L'annuncio conferma che non si tratterà di un'apparizione isolata: il progetto AGE 1000 introdurrà numerosi personaggi unici man mano che l'avventura si svilupperà. Questo approccio sembra indicare la volontà di costruire un ecosistema narrativo complesso e stratificato, piuttosto che limitarsi a un semplice spin-off o a una rivisitazione delle storie già note.

Ovviamente non è stato reso noto nemmeno il genere. AGE 1000 potrebbe essere un picchiaduro, come un titolo sulla falsariga di Xenoverse, come un action adventure in stile Kakarot. Quello che è certo, e indubbiamente sorprendente, è che Toriyama abbia realizzato le fondamenta per una storyline del tutto inedita che, a quanto pare, non comprenderà i personaggi storici della saga nel ruolo di protagonisti principali (considerando il salto temporale). Ce lo saremmo aspettati da un nuovo manga, eventualmente da un nuovo film, non da un videogioco.

Comunque gli appassionati dovranno pazientare fino alla primavera del 2026 per scoprire maggiori dettagli sul progetto. Bandai Namco ha infatti annunciato che le informazioni sostanziali verranno svelate durante il Dragon Ball Games Battle Hour 2026, l'evento dedicato ai videogiochi della franchise che si terrà il 18 e 19 aprile 2026 presso lo Shrine Auditorium and Expo Hall di Los Angeles. L'evento californiano sarà trasmesso anche in streaming per permettere ai fan di tutto il mondo di seguire le novità in tempo reale, una soluzione ormai consueta per questo tipo di presentazioni che permette di raggiungere un pubblico globale.

La scelta di non rivelare ancora le piattaforme su cui il gioco sarà disponibile lascia aperte diverse possibilità. Considerando che il lancio è previsto per il 2027, c'è ancora moltissimo tempo per definire eventuali uscite in periodi diversi sulle diverse piattaforme, per concentrarsi sull'offrire un' esperienza perfettamente ottimizzata su PC e console.