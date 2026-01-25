Avatar di Numero 8 163
0
Da me tutto ok
Avatar di Maxhar 21
1
Ho multipli account con Gmail, finora niente da segnalare fortunatamente.
Avatar di orenove 37
0
per me nessun problema sui miei account gmail. Vorrei poter dire lo stesso dei miei account liberomail, uno schifo indicibile da anni.
Avatar di DevilTyphoon 68
0
Libero Mail chiuso l'anno scorso. Una cosa semplicemente indecente. Ho aperto una casella protonmail.
Avatar di orenove 37
0
Libero Mail chiuso l'anno scorso. Una cosa semplicemente indecente. Ho aperto una casella protonmail.
idem, ne ho aperte un paio anche io su protonmail ma infine mi è più comodo usare gmail. Su libero purtroppo ho la mia casella storica associata agli account e servizi più importanti. Negli anni ho modificato la mail in quasi tutti i servizi che accedo ma alcuni continuano a cercarmi li. E io ogni volta che entro per due o tre mail importanti devo cancellare 15/20 mail spazzatura/phishing/truffe. E nota che anche se blocco i mittenti libero se ne frega e li ri sblocca.
