Logitech G Pro X 2 Lightspeed, cuffie gaming wireless TOP al MINIMO STORICO su Amazon! -52%

Se siete alla ricerca di cuffie gaming wireless di alto livello, l'offerta su Amazon per le Logitech G Pro X 2 Lightspeed è un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Queste cuffie sono disponibili a soli 139,99€, con un incredibile sconto del 52% rispetto al prezzo consigliato di 289€. Un affare imperdibile, considerando che si tratta del minimo storico per questo modello.

Logitech G Pro X 2 Lightspeed, chi dovrebbe acquistarle?

Le Logitech G Pro X 2 Lightspeed sono progettate per garantire prestazioni professionali, essendo sviluppate in collaborazione con giocatori di eSport. La combinazione di driver in grafene da 50 mm e audio surround DTS Headphone X 2.0 offre un'esperienza sonora immersiva e precisa, permettendovi di individuare con esattezza passi e azioni dei nemici in qualsiasi gioco.

Oltre alla qualità audio, queste cuffie gaming si distinguono per il comfort eccezionale. I cuscinetti in memory foam intercambiabili, disponibili in similpelle o velour traspirante, assicurano una vestibilità perfetta anche nelle sessioni di gioco più lunghe. La batteria da 50 ore garantisce un'autonomia straordinaria, mentre la connessione Lightspeed a 2,4 GHz assicura una trasmissione senza ritardi, con un raggio d'azione fino a 30 metri.

Le Logitech G Pro X 2 Lightspeed offrono tre modalità di connessione: wireless Lightspeed, Bluetooth e cavo Aux da 3,5 mm, rendendole compatibili con PC, PS5, PS4 e Nintendo Switch. Inoltre, il microfono cardioide rimovibile con tecnologia Blue VO!CE garantisce una comunicazione chiara e professionale durante le partite competitive.

Se volete migliorare la vostra esperienza di gioco con un audio professionale, non lasciatevi sfuggire questa promozione. Le Logitech G Pro X 2 Lightspeed sono disponibili a 139,99€ su Amazon, con uno sconto del 52%. Approfittatene prima che il prezzo torni a salire! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori cuffie gaming wireless per ulteriori consigli.

