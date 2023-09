Se siete alla ricerca di un paio di ottime cuffie da gaming senza fili, che siano stilose, ma soprattutto che siano in grado di garantire una qualità dell’audio a dir poco straordinaria, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta proposta da Mediaworld, che vi garantirà l’acquisto di un paio di cuffie davvero ottime, ad un prezzo molto concorrenziale!

Sullo store, infatti, è possibile acquistare le ottime cuffie Logitech G935, vendutissime e molto apprezzate nel campo del gaming competitivo, ad un prezzo di appena 129,99€, con uno sconto applicato davvero elevato, specie se si considera il prezzo richiesto da Logitech!

Logitech G935, chi dovrebbe acquistarle?

Le Logitech G935 sono, indubbiamente, delle cuffie senza fili di ottima qualità che, anzitutto, faranno la gioia di chi è alla ricerca di un headset da gioco che sia in grado di offrire una certa profondità del suono, per un coinvolgimento ben più che superficiale. Si tratta, infatti, di un headset di fascia alta, squisitamente progettato per il gaming e che, in tal senso, si propone con un’ottima tecnologia dedicata all’audio spaziale, che cerca di immergere il giocatore in un contesto acustico tridimensionale e dinamico. Parliamo, inoltre, di cuffie senza fili di ottima qualità vendute a meno di 130 euro, che non è affatto male se si considera che questa specifica tipologia di prodotti, perché sia davvero di qualità, richiede in genere cifre di molto superiori, come per altro testimonia il prezzo di partenza.

Oltre a ciò, parliamo di cuffie anche consigliate a chi ha un certo gusto estetico e, se possibile, una fascinazione per gli oggetti dal design futuristico giacché non solo per il loro design, ma anche per la loro illuminazione RGB, queste cuffie da gioco sono certamente molto belle da vedere, e si sposeranno perfettamente tanto con una postazione da gioco su console, quanto con una su PC.

Per quanto riguarda il prezzo proposto da Mediaworld, se non si considerano dei picchi assurdi avuti attorno alla fine del 2022, quando queste cuffie toccarono anche i 99 euro, parliamo di un prezzo più che onesto e realmente scontato, specie se si considera che il prezzo originariamente richiesto dal produttore è ben superiore a quello proposto, come prezzo consigliato, dal portale (il prezzo intero sarebbe, infatti, di ben 215,00€!). Pur vero che su Amazon, proprio di recente, queste cuffie avevano comunque toccato un prezzo inferiore, allo stato attuale è Mediaoworld ad offrire il miglior prezzo garantito per questo modello e, per questo, vi suggeriamo di approfittarne, specie perché il prezzo delle G935 sembrerebbe essere in risalita un po’ ovunque, ed è plausibile che questa sia un’occasione che, ben presto, andrà esaurita.

Comode e confortevoli, le Logitech G935 sono progettate per le lunghe sessioni di gioco, come testimoniato sia dagli ottimi padiglioni in memory foam, che la straordinaria autonomia, capace di garantire ben 12 ore di gaming continuo, le Logitech G935 sono cuffie da gioco davvero di qualità e, per questo, vi suggeriamo di approfittare subito dell’offerta Mediaworld, consultando ora la pagina dedicata al prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!