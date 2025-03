Logitech Lift, il mouse verticale che tutti dovrebbero avere, oggi al MINIMO STORICO!

Se trascorrete molte ore davanti al PC, sapete bene quanto sia importante utilizzare un mouse ergonomico per ridurre l'affaticamento del polso. Oggi su Amazon, potete acquistare il Logitech Lift a soli 49,99€, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo originale di 81,99€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato, un'occasione imperdibile per migliorare il comfort della vostra postazione di lavoro o di studio.

Logitech Lift, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech Lift è un mouse verticale senza fili progettato per offrire massimo comfort e una posizione della mano più naturale. Grazie alla sua impugnatura morbida e al comodo supporto per il pollice, permette di lavorare per lunghe ore senza sforzo. La sua inclinazione di 57 gradi aiuta a rilassare il polso e l'avambraccio, riducendo il rischio di affaticamento muscolare.

Questo mouse wireless offre una connessione versatile, permettendovi di collegarlo tramite Bluetooth Low Energy o tramite il ricevitore Logi Bolt USB, garantendo massima compatibilità con Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS e Linux. Inoltre, la durata della batteria fino a 2 anni elimina la preoccupazione di doverla sostituire frequentemente.

Logitech Lift non è solo comodo, ma anche silenzioso: i suoi clic discreti permettono di lavorare senza disturbare, mentre la SmartWheel offre uno scorrimento fluido e preciso. Questo dispositivo è anche certificato da esperti ergonomisti, garantendo un utilizzo confortevole e sicuro nel tempo.

Inoltre, Logitech Lift è realizzato con plastica riciclata post-consumer (fino al 70% nella versione Graphite e 54% nelle versioni Off-White e Rose), contribuendo alla sostenibilità ambientale. Grazie all'attuale sconto del 39%, potete portarvi a casa uno dei migliori mouse ergonomici verticali a un prezzo mai visto prima. Affrettatevi, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente!

