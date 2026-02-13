Il mondo dell'hardware gaming ha appena assistito a una validazione concreta delle capacità tecniche del Logitech Superstrike, il primo mouse con interruttori a induzione magnetica della storia. Il giocatore professionista di Valorant Yiğit Arslan, noto come Yigox, ha infatti stabilito un nuovo Guinness World Record raggiungendo 760 clic in un minuto con questo dispositivo, pari a una media di 12,6 clic al secondo. Un risultato che dimostra sul campo le potenzialità della tecnologia HITS (haptic inductive trigger system) implementata da Logitech.

La performance di Yigox rappresenta molto più di un semplice primato numerico. Si tratta della prima prova tangibile e certificata che il sistema di attuazione magnetica del Superstrike offre effettivamente una riduzione della latenza di clic superiore rispetto agli interruttori meccanici tradizionali. La tecnologia HITS elimina il contatto fisico tra i componenti, sostituendolo con un campo magnetico che rileva il movimento del pulsante, consentendo attuazioni più rapide e un ritorno altrettanto veloce alla posizione iniziale.

Nel mondo delle periferiche gaming, dove molte innovazioni si rivelano puramente incrementali o addirittura superflue, il Superstrike sta raccogliendo consensi trasversali tra recensori e professionisti. La tecnologia a induzione magnetica permette di combinare due caratteristiche chiave: un'attuazione estremamente leggera che richiede una pressione minima per registrare il clic, e la capacità di rapid trigger, ovvero la possibilità di eseguire un secondo clic immediatamente dopo il primo senza attendere il completo ritorno del pulsante.

760 clic in un minuto, equivalenti a 12,6 clic al secondo: un record mondiale che certifica l'efficacia della tecnologia HITS

Le applicazioni pratiche di una tale frequenza di clic potrebbero non essere immediatamente evidenti nel gaming quotidiano. Tuttavia, in scenari competitivi specifici come Minecraft o determinati titoli che richiedono input rapidissimi, la differenza può risultare determinante. Ma al di là dei casi d'uso estremi, è la riduzione complessiva della latenza di input a fare la differenza nelle prestazioni quotidiane, particolarmente nei titoli FPS dove ogni millisecondo conta.

Il riconoscimento da parte del Guinness World Records arriva in un momento di particolare attenzione mediatica per il Superstrike, che da una settimana sta dividendo la comunità tech tra chi lo considera un'innovazione significativa e chi lo etichetta come ennesimo gadget sovrapubblicizzato. La certificazione oggettiva del record ottenuto da Yigox, membro della FUT Esports Academy, fornisce però dati concreti che supportano le dichiarazioni di Logitech riguardo alle capacità del dispositivo.