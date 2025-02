L'ultimo aggiornamento di Windows 11 rompe Esplora File

Microsoft ha rilasciato alcuni giorni fa, in occasione del consueto "Patch Tuesday", l'aggiornamento KB5051987 per Windows 11 versione 24H2. L'update, focalizzato principalmente sul miglioramento della sicurezza, ha introdotto anche nuove funzionalità, tra cui un'aggiunta a OneDrive simile a "Handoff" di Apple per una transizione più fluida tra dispositivi mobili e PC, e miglioramenti a Esplora File, come la capacità di ricordare le schede precedentemente aperte e ripristinarle all'accesso. Tuttavia, l'aggiornamento si è rivelato problematico per molti utenti, con segnalazioni di malfunzionamenti diffusi, ironicamente proprio a carico di Esplora File, uno dei componenti su cui l'aggiornamento stesso doveva intervenire.

Come riportato da numerosi utenti su Reddit e sul forum di supporto di Microsoft, molti utenti hanno riscontrato un grave problema con la patch KB5051987. Il problema principale riguarda l'impossibilità di utilizzare Esplora File: l'applicazione, pur risultando attiva (il processo explorer.exe è visibile nel Task Manager), non risponde ai comandi, impedendo l'apertura delle cartelle. Alcuni utenti hanno segnalato che, oltre all'impossibilità di lanciare Esplora File, non riescono ad aprire le cartelle dal desktop, salvare file di Office o persino scaricare file. Cliccando sull'icona di una cartella, è possibile visualizzarne le sottocartelle, ma il contenuto al loro interno rimane inaccessibile.

Questo suggerisce che il problema sia isolato a determinate funzioni all'interno di Esplora File, piuttosto che all'intera applicazione. Tuttavia, dato che una delle sue funzioni principali è compromessa, l'impatto sull'esperienza utente è significativo.

I problemi con Esplora File non sono gli unici riscontrati. Alcuni utenti, sui forum di supporto Microsoft e su Reddit, hanno segnalato che la patch KB5051987 non riesce a installarsi completamente. L'aggiornamento si blocca a una certa percentuale per ore, per poi mostrare un codice di errore.

Questi sono tra i problemi più diffusi, ma ne sono emersi anche altri, tra cui problemi con le animazioni di anteprima della barra delle applicazioni, la fotocamera e altro ancora.

Al momento, non esiste una soluzione semplice o una modifica delle impostazioni che possa risolvere direttamente il problema. Poiché la patch KB5051987 è un aggiornamento di sicurezza obbligatorio, verrà installata automaticamente sui PC degli utenti.

Pertanto, per coloro che stanno riscontrando problemi e il cui sistema è già stato aggiornato, le uniche opzioni sono attendere che Microsoft rilasci una correzione o disinstallare manualmente la patch. Per farlo, è necessario accedere a Impostazioni > Windows Update > Disinstalla aggiornamenti, selezionare la patch, fare clic su Disinstalla, confermare e riavviare il sistema. Per evitare che venga reinstallata, è possibile sospendere temporaneamente gli aggiornamenti.

Il problema evidenzia anche l'importanza di avere un piano di backup e ripristino in caso di problemi con gli aggiornamenti software. Gli utenti dovrebbero considerare la possibilità di creare punti di ripristino del sistema prima di installare aggiornamenti importanti, in modo da poter tornare a uno stato precedente in caso di problemi.