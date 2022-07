Manca ormai pochissimo all’apertura delle prenotazioni che permetteranno, agli utenti interessati, di portarsi a casa un nuovo fiammante MacBook Air equipaggiato con il chip M2, già impiegato sull’ultimo MacBook Pro 13″. Infatti, Apple ha annunciato che i preorder partiranno alle 14:00 di venerdì 8 luglio, mentre la vendita vera e propria avrà luogo dal 15 luglio. Il lancio sarà mondiale, quindi, se la domanda sarà più alta del previsto, è possibile che sarà difficile ottenerne un esemplare nelle prime settimane, se non lo si è prenotato in anticipo.

Ricordiamo che, rispetto al modello con M1, il nuovo MacBook Air ha un volume inferiore del 20%, uno spessore di soli 11,3mm e un peso che si ferma a 1,2Kg. Anche la dotazione porte vede dei cambiamenti, con un jack audio da 3,5mm sulla destra, capace di gestire anche cuffie ad alta impedenza, due USB-C con supporto Thunderbolt e un connettore MagSafe sulla sinistra.

Photo Credit: Apple

Lo schermo ora è un Liquid Retina Display da 13,6″ con una risoluzione 2.560×1.664 pixel, raggiunge una luminosità di picco di 500 nit (25% in più rispetto a prima) ed è in grado di riprodurre un miliardo di colori, oltre ad avere una frequenza di aggiornamento dinamica sino a 120Hz. Sotto la scocca troviamo il nuovo chip M2, con CPU 8 core, GPU fino a 10 core, fino a 24GB di memoria unificata e SSD fino a 2TB per l’archiviazione. Altre modifiche includono una nuova webcam 1080p e un sistema audio a quattro speaker con supporto a Spatial Audio, posti nello spazio tra la tastiera e lo schermo.

MacBook Air M2 sarà disponibile in quattro diverse colorazioni (Mezzanotte, Galassia, Grigio Siderale e Argento) a prezzi a partire da 1.529€.

Stando a un recente articolo di Bloomberg, Apple starebbe già al lavoro su MacBook Air 15″ e MacBook 12, i quali dovrebbero debuttare sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.