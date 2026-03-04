Apple ha presentato il MacBook Neo, un dispositivo pensato per chi cerca un punto d'ingresso nell'ecosistema Mac senza rinunciare a prestazioni di rilievo. Si tratta di una macchina che punta a coprire le esigenze quotidiane più diverse, dallo studio al lavoro, dall'intrattenimento alla comunicazione, il tutto racchiuso in un form factor compatto da 13 pollici. La proposta commerciale è chiara: portare la qualità costruttiva e software di Apple a un prezzo più accessibile rispetto alla gamma MacBook Air o MacBook Pro. Infatti sarà disponibile a partire dall'11 marzo a partire da 699 euro.

Al cuore del dispositivo batte il chip A18 Pro, lo stesso processore che Apple ha introdotto sugli iPhone di fascia alta. Questa scelta garantisce un equilibrio tra potenza di calcolo ed efficienza energetica, permettendo di gestire con fluidità le applicazioni più comuni e, soprattutto, di eseguire in locale le funzioni di intelligenza artificiale senza dipendere costantemente dalla rete. In termini pratici, significa che operazioni come la sintesi di documenti, la rielaborazione di testi e altre funzioni avanzate avvengono direttamente sul dispositivo, senza inviare dati a server esterni.

Sul fronte dell'autonomia, Apple dichiara fino a 16 ore con una singola carica, un dato che posiziona il MacBook Neo come compagno affidabile per una giornata intera di utilizzo, dalla mattina fino a sera. Per uno studente universitario o un professionista in mobilità, questa caratteristica può fare la differenza rispetto alla necessità di portare sempre con sé il caricatore.

Il display Liquid Retina da 13 pollici offre una risoluzione di 3,6 milioni di pixel con una luminosità di 500 nit e supporto per un miliardo di colori. Si tratta di specifiche che rendono gradevole non soltanto il lavoro su fogli di calcolo o presentazioni, ma anche la visione di contenuti video in streaming. L'audio spaziale con supporto Dolby Atmos, abbinato ai due altoparlanti laterali, completa un'esperienza multimediale che va oltre le aspettative tipiche di un notebook entry-level.

La magia del Mac, a un prezzo che non ti aspetti.

Sul versante della comunicazione, la videocamera FaceTime HD a 1080p e i microfoni in array con tecnologia beamforming rappresentano soluzioni pensate per le videochiamate, ormai parte integrante della vita lavorativa e scolastica. Il sistema di riduzione del rumore di fondo garantisce che la voce dell'utente risulti sempre nitida, anche in ambienti affollati come biblioteche o caffetterie.

Una componente che Apple sottolinea con forza è Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale integrato nel MacBook Neo. La particolarità di questa implementazione riguarda la gestione della privacy: l'elaborazione avviene prevalentemente sul dispositivo, riducendo la necessità di trasmettere informazioni personali verso l'esterno. Per le richieste più complesse, Apple ha sviluppato il sistema Private Cloud Compute, che sfrutta server basati su chip Apple garantendo comunque standard elevati di riservatezza.

Il MacBook Neo si inserisce pienamente nell'ecosistema Apple, offrendo una serie di funzioni di integrazione con iPhone e iPad. Tramite Handoff, è possibile iniziare a scrivere un'email sul Mac e completarla sull'iPhone, oppure rispondere a chiamate e messaggi direttamente dal laptop. AirDrop consente il trasferimento di file tra dispositivi vicini anche in assenza di connessione Wi-Fi, mentre la funzione Instant Hotspot permette di condividere la connessione cellulare dell'iPhone con il computer in modo immediato.

Disponibile in quattro colorazioni (Argento, Rosa pastello, Giallo agrume e Indaco) il dispositivo include tre porte: due USB-C (una con standard USB 3 e una USB 2) e un jack per cuffie da 3,5 mm. Chi necessitasse di maggiore connettività potrebbe considerare il MacBook Air aggiornato al chip M5, che offre quattro porte tra cui due Thunderbolt 4 e il connettore MagSafe 3 per la ricarica, con un'autonomia dichiarata fino a 18 ore, ma a un prezzo superiore. La scelta tra i due modelli dipende essenzialmente dal budget disponibile e dall'intensità d'uso prevista.