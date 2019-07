MAG CH110, ecco la prima sedia gaming di MSI

Sarà disponibile dalle prossime settimane al prezzo di 349 euro la MAG CH110, la prima sedia gaming di MSI.

MSI non smette di estendere la propria offerta e proprio oggi ha annunciato l’arrivo della MAG CH110, la sua prima sedia gaming. La poltrona da gaming sarà disponibile da inizio agosto presso i rivenditori autorizzati a un prezzo consigliato di 349 euro IVA inclusa.

MAG CH110 è una poltrona ergonomica, caratterizzata da un’imbottitura per la schiena, cuscino per il collo, supporto lombare, braccioli con regolazioni multi-asse e schienale ribaltabile fino a 180 gradi. I giocatori saranno così in grado di regolare la sedia per raggiungere la postura ottimale.

MAG CH110 vanta una qualità premium della superficie in pelle realizzata con trama in carbonio, telaio in acciaio capace di sopportare fino a 150 chilogrammi di peso e pistone a gas omologato classe 4, mentre la base a stella è realizzata in alluminio rinforzato capace di una resistenza superiore del 20% rispetto a prodotti generici.

Il poggiatesta ergonomico ed il cuscino lombare sono realizzati in memory foam, al fine di ridurre la pressione su collo e schiena, offrendo il massimo comfort anche durante sessioni di gioco prolungate.

Le ruote, realizzate in poliuretano liscio, sono dotate di cuscinetti estremamente silenziosi, particolare adottato da MSI proprio a voler rimarcare solidità, alta qualità costruttiva e durevolezza del prodotto.