Mai più polsi affaticati: acquista questo mouse IN OFFERTA per lavorare comodi tutto il giorno!

Se siete alla ricerca di un mouse ergonomico che unisca precisione, comfort e funzionalità avanzate, il ProtoArc EM01 NL potrebbe essere la soluzione perfetta per voi. In offerta su Amazon a soli 40,84€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo originale di 54,99€, questo dispositivo è un vero affare per chi cerca un mouse che riduca al minimo l'affaticamento del polso e garantisca un'esperienza d'uso fluida e versatile. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse ergonomici per ulteriori consigli.

ProtoArc EM01 NL, chi dovrebbe acquistarlo?

ProtoArc EM01 NL è un mouse Bluetooth con trackball, caratterizzato da un design ergonomico che consente di controllare il cursore con il pollice, riducendo significativamente la necessità di muovere l'intero braccio. Grazie alla sua trackball integrata, non sarà più necessario spostare il mouse su superfici, rendendolo particolarmente adatto per ambienti con spazi limitati, come scrivanie affollate o situazioni di lavoro mobile. Questo approccio riduce l'affaticamento del polso e permette di lavorare comodamente per ore, una caratteristica particolarmente apprezzata da chi trascorre molto tempo al computer.

Un altro vantaggio significativo di questo mouse è il design ergonomico regolabile, che permette di personalizzare l'angolo della trackball da 0 a 20 gradi, adattandosi alle preferenze personali per garantire una postura della mano più naturale e confortevole. Questa flessibilità si traduce in un comfort che dura tutto il giorno, perfetto per chi ha bisogno di lavorare a lungo senza affaticarsi.

Dal punto di vista delle connessioni, il ProtoArc EM01 NL offre tre modalità di connessione: Bluetooth e 2.4G wireless, permettendovi di collegare e gestire fino a tre dispositivi contemporaneamente. Con un semplice pulsante, potrete passare agevolmente tra il vostro PC, laptop o tablet, migliorando notevolmente l'efficienza e la produttività. Questo lo rende ideale per chi utilizza più dispositivi durante la giornata lavorativa, consentendo un workflow più fluido e senza interruzioni.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la batteria ricaricabile integrata, che elimina la necessità di sostituire frequentemente le pile. Con una singola carica, il mouse può durare fino a 90 giorni, rendendolo una scelta pratica e affidabile per l'uso quotidiano. Inoltre, è dotato di 5 livelli DPI regolabili (200/400/800/1200/1600), che vi permettono di modificare facilmente la sensibilità del cursore in base alle vostre esigenze, garantendo un controllo sempre preciso.

In definitiva, ProtoArc EM01 NL è una scelta eccellente per chi cerca un mouse wireless ergonomico, versatile e in grado di migliorare il comfort durante lunghe sessioni di lavoro. Approfittate subito di questa offerta su Amazon e assicuratevi un dispositivo che vi offrirà non solo efficienza, ma anche un notevole risparmio.

Vedi offerta su Amazon