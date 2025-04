Lo sconto ha fatto il botto! Già esaurito il preorder della LG OLED 2025

La nuova LG OLED evo AI G5 da 48", protagonista di un'offerta imperdibile, ha fatto davvero il botto! Con un incredibile sconto extra del 18% al checkout offerto da Unieuro, le scorte sono già esaurite in un batter d'occhio. Nonostante l'esaurimento rapido del preorder, vi consigliamo di continuare a monitorare la pagina del prodotto, perché se dovesse tornare disponibile, questa TV merita davvero di essere presa al volo. Non capita tutti i giorni di poter acquistare una TV di ultima generazione, tra l'altro in preorder, con uno sconto così vantaggioso.

LG OLED evo AI G5, chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV OLED è equipaggiata con il nuovo processore α11 Gen2 con AI, che ottimizza la qualità dell'immagine in tempo reale. Grazie all'intelligenza artificiale, ogni scena viene analizzata per migliorarne la nitidezza e la profondità, offrendo così un'esperienza visiva straordinaria in 4K. Il suono non è da meno: il processore α11 gen2 con AI rende l'audio altrettanto coinvolgente, creando un effetto surround che arricchisce l'esperienza complessiva, portando il vostro intrattenimento a un livello davvero alto.

Da 12 anni LG è leader nel mondo dei TV OLED, un'esperienza che si riflette nella qualità delle immagini. Il "nero perfetto" dei TV OLED LG permette una profondità incredibile, con un contrasto che sembra non avere limiti. Grazie ai pixel autoilluminanti e al controllo preciso della luminosità, potrete godere di dettagli incredibili, a prescindere dall'illuminazione ambientale. Inoltre, la certificazione Intertek garantisce che il TV riproduca il 100% della fedeltà cromatica, con colori realistici e dettagli autentici in ogni scena. Il volume colore al 100% consente di ottenere sfumature vivaci e ricche, arricchendo ulteriormente l'esperienza visiva.

Questa TV è anche ideale per i gamer, grazie al tempo di risposta ultra-rapido di soli 0,1 millisecondi e alle 4 porte HDMI 2.1 che supportano il 4K fino a 165fps. Le tecnologie di refresh variabile VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium garantiscono un gameplay fluido e reattivo. Inoltre, LG offre una garanzia di 5 anni sul pannello OLED, confermando la qualità e la durabilità del prodotto. Questa attenzione ai dettagli, unita a un design elegante con base da appoggio inclusa, rende la G5 una scelta eccellente per chi cerca prestazioni eccezionali, sia per l'intrattenimento che per il gaming.