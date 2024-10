Mega risparmi HP sotto forma di coupon su ogni prodotto del catalogo

Se dovete acquistare qualcosa di tecnologico, che sia per necessità o per puro intrattenimento, HP propone mega risparmi fino al 27 ottobre sul suo store ufficiale. I risparmi sono sotto forma di coupon e possono raggiungere il 20%, che spesso si somma agli sconti già applicati in precedenza. Ogni prodotto ha il suo coupon, quindi è importante guardare l'etichetta allegata dentro a ogni prodotto per capire qual è il coupon compatibile, che può essere del 10%, 15% o 20%.

N.B: inserire il coupon relativo al prodotto nell'apposita sezione prima di completare il pagamento.

Vedi offerte su HP

Mega risparmi HP, perché approfittarne?

Che tu abbia bisogno di un nuovo portatile, di una stampante o di accessori tecnologici, HP offre una vasta gamma di soluzioni per ogni esigenza. Ad esempio, uno dei prodotti di punta di questa promozione è HP Spectre x360 16, un PC portatile di fascia alta pensato per chi cerca il massimo delle prestazioni anche in movimento.

Dotato di un design elegante, schermo touchscreen da 16 pollici e processore potente, è ideale per utenti creativi che necessitano di un portatile versatile e performante. Il prezzo originale del modello è di 1.999,98€, ma grazie al coupon del 15%, scende a 1.699,98€, con un risparmio di ben 300€. Un’occasione da non perdere per chi vuole un portatile di qualità superiore alla media a un prezzo ridotto.

Questo è solo un esempio delle grandi offerte disponibili. Come detto, visitando la pagina promozionale, troverete una selezione di PC, periferiche e accessori per tutte le tasche, dalle soluzioni più economiche fino ai dispositivi premium. Non importa quale sia il vostro budget o necessità, HP ha pensato a tutti, garantendo qualità e risparmio.

