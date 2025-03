Che PC! Sembra una chiavetta, ed è pure scontato!

Nel panorama tecnologico odierno, sempre più utenti cercano dispositivi compatti che offrano prestazioni elevate senza occupare troppo spazio. Il Mele PCG02 Pro risponde a questa esigenza, proponendo un mini PC che sembra più una chiavetta USB che un vero e proprio computer. Grazie al suo design senza ventola e al riconoscimento con il Red Dot Award 2024, il PCG02 Pro è una soluzione ideale per chi desidera un dispositivo versatile e facilmente trasportabile, ora anche con un piccolo sconto del 5%, che ne abbassa il prezzo a circa 216€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% durante il checkout

Mele PCG02 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mele PCG02 Pro è l'acquisto ideale per utenti che cercano potenza di calcolo senza ingombro. Vincitore del Reddot Award 2024, questo mini PC senza ventola soddisfa perfettamente le esigenze di chi lavora su più schermi grazie al supporto per doppio display HDMI 4K a 60Hz. È particolarmente consigliato per chi ha spazi di lavoro limitati o per chi viaggia frequentemente: alimentabile tramite power bank grazie alla compatibilità USB PD3.0, vi permetterà di portare il vostro ufficio ovunque andiate.

Gli appassionati di tecnologia che preferiscono sistemi operativi alternativi apprezzeranno lo sblocco del BIOS che consente l'installazione di Linux Ubuntu o altre distribuzioni. Con 8GB di RAM e 256GB di storage espandibile fino a 2TB tramite microSD, questo dispositivo rappresenta una soluzione completa per attività quotidiane, streaming e multitasking leggero.

La sua natura silenziosa lo rende inoltre perfetto per ambienti domestici dove un computer desktop tradizionale risulterebbe troppo rumoroso o ingombrante. Vi consigliamo l'acquisto per la sua portabilità estrema, la versatilità di utilizzo e la capacità di gestire due display 4K contemporaneamente, caratteristiche che lo rendono ideale sia per l'ufficio che per l'intrattenimento domestico.

Vedi offerta su Amazon