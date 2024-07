Microsoft aggiorna WSL con una valanga di novità, ecco quali sono

Microsoft ha annunciato oggi la pubblicazione di una nuova versione del Windows Subsystem for Linux (WSL), disponibile in forma pre-release. La versione WSL 2.3.11 introduce numerose novità rispetto alla stabile WSL 2.2.4, ponendosi come un significativo aggiornamento per gli sviluppatori e gli utenti avanzati di Windows 11 che fanno uso di Linux all'interno del sistema operativo Microsoft.

Uno dei principali miglioramenti di WSL 2.3.11 è l'aggiornamento del kernel Linux, che passa dalla versione 5.15 LTS alla più recente 6.6 LTS. Secondo le note di rilascio, WSL 2.3.11 si basa su Linux 6.6.36.3 e include centinaia di nuovi moduli kernel. Questo aggiornamento al kernel porta con sé una serie di miglioramenti in termini di performance, sicurezza e supporto hardware.

Aggiornamenti significativi per una migliore compatibilità e performance

Oltre all'aggiornamento del kernel, WSL 2.3.11 introduce diverse nuove funzionalità. Tra queste, spicca la nuova funzione WSL Settings, che offre un'interfaccia più intuitiva per la configurazione del sottosistema. Inoltre, il codice WSLg 1.0.63 è stato aggiornato per migliorare il supporto grafico, consentendo una migliore integrazione delle applicazioni Linux con l'ambiente Windows. Anche il driver DXCore per Linux ha subito un aggiornamento, migliorando il supporto per DirectX e offrendo una migliore esperienza per gli utenti che utilizzano applicazioni grafiche intensive.

Un'altra importante novità è il comando "wsl --manage --move", che facilita la gestione e la migrazione delle installazioni WSL. Inoltre, sono stati migliorati i messaggi di errore, rendendo più semplice per gli utenti identificare e risolvere eventuali problemi.

Questi miglioramenti non solo rafforzano la posizione di WSL come strumento essenziale per sviluppatori e professionisti IT, ma evidenziano anche l'impegno di Microsoft nel fornire un ambiente di sviluppo integrato e potente su Windows. Gli utenti possono trovare ulteriori dettagli sulle modifiche introdotte con WSL 2.3.11 e il supporto avanzato per il Windows Subsystem for Linux consultando la pagina ufficiale su GitHub.

L'aggiornamento a WSL 2.3.11 rappresenta un passo avanti significativo per la comunità degli sviluppatori che utilizzano Windows 11, offrendo loro strumenti più avanzati e un'integrazione sempre più stretta tra Windows e Linux.