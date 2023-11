Microsoft aveva un "carrello della morte USB " per testare Windows

In una recente conversazione tra l'ingegnere software Microsoft in pensione David William Plummer, noto come Dave's Garage su YouTube, e Raymond Chen, uno sviluppatore Windows con 30 anni di esperienza in Microsoft, il misterioso carrello USB della morte è stato messo al centro della scena.

La discussione, ripresa in un clip di 4 minuti su YouTube, si è aperta con la domanda di Dave's Garage su che cos'era il carrello USB della morte e quante persone ha ucciso. Chen, con un pizzico di umorismo, ha chiarito che non ha danneggiato fisicamente nessuno, ma ha certamente lasciato il segno sulle build di Windows.

Chen ha poi descritto vividamente il carrello USB della morte come un carrello da ufficio modificato, simile a un carrello della posta, pieno di una serie di dispositivi USB curati da Microsoft. Il carrello vantava un insieme di tre mouse, quattro tastiere, stampanti, unità di memoria e un supporto completo per varie periferiche USB. Chen ha rivelato che la configurazione comprendeva anche hub multipli, i quali consentivano il collegamento in cascata fino a tre livelli, per ospitare un massimo di 64 dispositivi. Per aggiungere un tocco di stile, un volante da gioco adornava il colossale carrello USB della morte.

Durante l'era di Windows 98, l'aumento di popolarità dei dispositivi USB spinse gli sviluppatori del kernel di Windows a intensificare gli sforzi per integrare il supporto USB nelle build di Windows. Il risultato fu la nascita del carrello USB della morte, progettato per semplificare la connessione e l'alimentazione di una miriade di dispositivi su un unico bus. L'obiettivo era quello di abbandonare i connettori dedicati per stampanti, tastiere e altre periferiche.

Tuttavia, la transizione non è stata priva di problemi. Chen ha ricordato un incidente notevole durante un keynote live di Windows 98, in cui il sistema operativo si è bloccato sul palco mentre Bill Gates tentava di collegare uno scanner USB.

Il carrello è diventato una minaccia vagante nei corridoi di Microsoft, spesso usato per "terrorizzare" scherzosamente gli sviluppatori collegandolo alle macchine di prova. Questo spesso mandava in tilt l'infrastruttura USB, causando problemi imprevisti. Chen ha rivelato che il carrello USB della morte si è guadagnato il suo inquietante soprannome grazie agli sviluppatori che lo scollegavano bruscamente, causando un Blue Screen of Death (BSOD).

Il caos che ne derivava si estendeva ai processi di test di Microsoft, dove il carrello veniva utilizzato per valutare le nuove versioni. La rimozione improvvisa del cavo provocava quasi sempre errori di schermata blu, lasciando agli sviluppatori di Windows il compito di decifrare le conseguenze. Per chi è curioso di approfondire questo affascinante racconto, l'intervista completa a Chen è disponibile sul canale YouTube di Dave's Garage.

A posteriori, il carrello USB della morte si presenta come una stravagante reliquia, che incarna le sfide e i trionfi dell'integrazione della tecnologia USB nell'ecosistema Windows durante un'epoca di trasformazioni.