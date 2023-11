Microsoft chiude un'estensione con 10 milioni di download

Microsoft ha annunciato che il prossimo 15 gennaio rimuoverà l’estensione Microsoft 365, che fornisce un accesso rapido alle app e ai documenti web di Microsoft 365. L’azienda non ha spiegato il perché di questa scelta, ma si è limitata a rilasciare questa dichiarazione: "L'estensione del browser Microsoft 365 (precedentemente chiamata estensione del browser Office) è un'estensione gratuita disponibile su Microsoft Edge e Google Chrome che ti dà accesso alle tue app e documenti Microsoft 365 sul web. Questa estensione raggiungerà la fine del supporto e del suo ciclo vitale il 15 gennaio 2024".

Questo significa che l’estensione non riceverà più aggiornamenti di sicurezza, supporto o eventuali bug fix, inoltre non sarà più disponibile sugli store dedicati alle estensioni di Google Chrome e Microsoft Edge. La scelta è decisamente particolare, considerando che l’estensione ha oltre 10 milioni di download complessivi.

Tolta l’estensione, il modo più rapido per accedere a Microsoft 365 è la barra laterale di Microsoft Edge, che ha già una sezione dedicata e offre praticamente le stesse funzioni dell’estensione, mentre non ci sono alternative per Google Chrome. Microsoft però vuole sfruttare la barra di Edge per spingere gli utenti a usare l’assistente IA Copilot, quindi non è detto che verrà sfruttata per spingere Microsoft 365 ancora per molto.

Non sappiamo se l’azienda svilupperà un’alternativa all’estensione di Microsoft 365, ma se non dovesse farlo, gli utenti non avranno più un modo rapido e veloce per accedere alle app e ai documenti salvati sul web: l’unico modo di accedervi sarà recarsi direttamente sul sito.