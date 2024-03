Microsoft distratta, 30 anni senza aggiornare una funzione di Windows

È passato quasi un trentennio da quando, in una mattina di giovedì, uno sviluppatore di software presso la sede di Microsoft a Redmond ha effettuato il check-in di alcuni codici per una finestra di dialogo su cui stava lavorando.

La finestra avrebbe dovuto essere temporanea e di base, quindi lo sviluppatore non si preoccupò molto della sua semplicità. Tuttavia, nessuno si preoccupò mai di aggiornarla, e così è rimasta invariata fino ad oggi, persino in Windows 11.

Dave Plummer, un ex sviluppatore di Microsoft, ha condiviso la curiosa storia di come la finestra di dialogo di formattazione del drive sia stata creata tutti quegli anni fa in un post su X durante il fine settimana.

Stavamo portando il miliardo di righe di codice dall'interfaccia utente di Windows 95 su NT, e la Formattazione era solo una di quelle aree in cui Windows NT era abbastanza diverso da Windows 95 da richiedere una UI personalizzata," racconta Plummer. "Ho preso un pezzo di carta e ho annotato tutte le opzioni e le scelte che si potevano fare riguardo alla formattazione di un disco, come filesystem, etichetta, dimensione del cluster, compressione, crittografia e così via. Dave Plummer

Plummer ha quindi creato una UI basilare che ha aggiunto al codice di Windows NT come soluzione temporanea "fino a quando l'elegante UI non sarebbe arrivata." Ma quell'aggiornamento non è mai arrivato e, quasi 30 anni dopo, la soluzione temporanea di Plummer è ancora in uso in Windows 11 oggi.

Se vi state chiedendo perché la dimensione della formattazione di un volume FAT in Windows è limitata a soli 32GB, potrebbe essere in parte colpa di Plummer.

Ho anche dovuto decidere quanto sarebbe stato troppo lo 'scarto di cluster', e questo ha finito per limitare la dimensione della formattazione di un volume FAT a 32GB. Quel limite era anche una scelta arbitraria quella mattina, e una che ci è rimasta come effetto collaterale permanente.

Difatti, anche se FAT supporta volumi fino a 2TB, sarà necessario utilizzare un tool di terze parti in Windows per creare questi volumi, anche se il sistema operativo di Microsoft li legge correttamente.

Nonostante i vari rinnovi dell'UI di Windows, Microsoft non ha mai toccato la finestra di dialogo di formattazione dall'introduzione in Windows NT anni e anni fa. Anche se ci sono ancora diverse vecchie UI di Windows che si possono trovare nelle ultime versioni del sistema operativo, questa particolare finestra di formattazione è uno di quei celebri casi di: "se non è rotto, non aggiustarlo".