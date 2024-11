Microsoft è finalmente pronta a far provare Windows Recall

Microsoft ha finalmente avviato il test pubblico della tamto chiacchierata funzionalità Windows Recall, dopo mesi di ritardi. La nuova versione di anteprima di Windows 11 (26120.2415) è ora disponibile nel Dev Channel per gli Insider, consentendo ai possessori di un PC Copilot+ con processore Snapdragon (come il nuovo Surface Pro che potete trovare su Amazon) di provare Recall.

Questa release segna un importante passo in avanti per Microsoft, che ha lavorato per migliorare la sicurezza di Recall dopo le preoccupazioni iniziali. La funzionalità ora si prodiga nel crittografare tutti i dati catturati, rendendoli inaccessibili ad app e utenti di terze parti. Inoltre, richiede Windows Hello ed è disattivata per impostazione predefinita.

Windows Recall è una funzione esclusiva dei PC Colpilot+

Microsoft sottolinea che i dati raccolti da Recall sono visibili solo all'utente e non vengono caricati sul cloud, utilizzati per addestrare modelli AI o venduti a terzi. La società invita ricercatori e la comunità della sicurezza a testare le nuove misure di protezione e privacy.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Oltre a Recall, questa anteprima include anche Click To Do, una nuova funzionalità AI overlay annunciata il mese scorso. Entrambe le funzioni sono le prime principali novità di Copilot+ dal lancio dei PC compatibili a giugno.

In questa fase iniziale, le nuove funzionalità sono disponibili solo sui PC Copilot+ con processore Snapdragon X. I dispositivi con processori Intel e AMD sono attualmente esclusi, senza una data prevista per il supporto.

Microsoft non ha fornito dettagli su quando Recall e Click To Do saranno disponibili per tutti gli utenti Windows 11. Gli sviluppatori e gli appassionati potranno presto vedere dimostrazioni pratiche delle nuove funzionalità sui canali ufficiali Microsoft.