Questa novità di Telegram ruberà clienti a Whatsapp business

Il fondatore di Telegram Pavel Durov ha annunciato una nuova iniziativa per gli utenti, ovvero la possibilità di convertire gli account personali in account business a pagamento. Questa novità offre agli utenti la capacità di aggiungere informazioni commerciali utili, come la posizione e gli orari di apertura, rendendo l'applicazione un utile strumento per le attività commerciali.

Tra le nuove funzionalità disponibili per gli account business di Telegram vi è la possibilità di organizzare le chat utilizzando etichette colorate, l'implementazione di formule di saluto automatiche e la creazione di scorciatoie per risposte rapide. Queste caratteristiche sono progettate per migliorare l'efficienza e la gestione delle conversazioni aziendali sulla piattaforma.

Durov ha anche anticipato che presto verranno integrati chatbot alimentati dall'intelligenza artificiale per automatizzare e rendere più efficiente il servizio clienti. Telegram cerca così di competere con WhatsApp Business, che nel corso dell'ultimo anno ha superato i 200 milioni di utenti attivi mensili.

Tuttavia, una differenza chiave tra i due servizi è il modello di generazione di entrate: mentre WhatsApp si basa principalmente sulla frequenza delle conversazioni e sui tipi di utilizzo per le revenue, Telegram richiede un abbonamento a partire da 2,83€ al mese per accedere alle funzionalità business.