Microsoft interrompe gli aggiornamenti di Windows 11, per ora

Microsoft ha annunciato una pausa per gli aggiornamenti di Windows 11 durante le festività, con il prossimo rilascio di funzionalità software previsto solo per gennaio 2025. L'ultimo aggiornamento, Build 26100.2314, è stato distribuito il 12 novembre e si è concentrato principalmente su questioni di sicurezza.

I rilasci mensili di sicurezza continueranno, ma non ci saranno aggiornamenti non legati alla sicurezza nel mese di dicembre 2024. Microsoft riprenderà la normale operatività degli aggiornamenti mensili, sia di sicurezza che non, a gennaio 2025. Questa pausa si allinea al periodo di ferie di molti dipendenti e alla ridotta attività aziendale tipica delle festività occidentali, come evidenziato sul sito di supporto di Microsoft.

“A causa delle operazioni ridotte al minimo durante le vacanze occidentali e l'imminente anno nuovo, non ci sarà un rilascio di anteprima non di sicurezza per il mese di dicembre 2024. Ci sarà un rilascio mensile di sicurezza per il mese di dicembre 2024. Il normale servizio mensile per le versioni di anteprima di sicurezza e non di sicurezza riprenderà a gennaio 2025”, ha dichiarato Microsoft sul suo sito web di supporto.

Generalmente, Microsoft rilascia una versione Preview Build di Windows 11 ogni mese agli utenti del programma Windows Insiders nei canali Dev (sviluppatori) e Beta. Queste build includono funzionalità uniche potenzialmente destinabili alle versioni pubbliche del software, sebbene non sempre arrivino alla fase finale.

Un utente di Windows Insider ha recentemente scoperto un pulsante di condivisione universale all'interno del codice di una Preview Build. Questa funzionalità, disabilitata di default, permette di condividere facilmente file, link o testi dall'interfaccia del sistema operativo, inclusi la barra delle applicazioni e il menu Start. Inoltre, una nuova funzione nel Blocco Note, denominata Rewrite, consente agli utenti di generare testi alternativi che si adattano a esigenze specifiche, come modificare la lunghezza del testo o il tono.

Nonostante la pausa degli aggiornamenti sulle funzionalità, la sicurezza rimane una priorità per Microsoft. L'ultima patch ha affrontato 91 vulnerabilità in Windows 11, inclusi quattro exploit zero-day attivamente sfruttati dai cybercriminali: CVE-2024-43451, CVE-2024-49039, CVE-2024-49040 e CVE-2024-49019.. Questi aggiornamenti attestano l'impegno continuo nella protezione degli utenti contro le minacce informatiche.