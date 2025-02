Windows 11 perde delle funzionalità in Italia, tutta colpa del GDPR

Microsoft ha rimosso alcune funzionalità da Windows 11 per gli utenti aziendali europei nella nuova build di anteprima 26120.3281, disponibile sui canali Dev e Beta. Le modifiche riguardano l'eliminazione di contenuti recenti, preferiti e consigliati in Esplora file, oltre al pannello Dettagli, per conformarsi al GDPR.

Queste modifiche interesseranno solo gli utenti Entra ID (aziendali) nello Spazio Economico Europeo (quindi, anche noi). Microsoft ha dovuto deprecare queste funzionalità, almeno in Europa, perché potevano rivelare dati sensibili degli utenti, violando potenzialmente il GDPR.

Oltre a ciò, l'azienda sta rimuovendo anche l'API della cronologia delle posizioni, il che significa che i dati sulla posizione del dispositivo non verranno più memorizzati localmente. Questa modifica eliminerà anche l'opzione Posizione dalle impostazioni di Privacy e sicurezza.

Tuttavia, Microsoft non ha ancora confermato se salverà i dati sulla posizione online. È importante notare che queste modifiche sono ancora in fase di anteprima e potrebbero non arrivare alla versione finale di Windows 11 per tutti gli utenti.

Le modifiche attuali non dovrebbero influenzare la maggior parte degli utenti Windows, essendo limitate agli account aziendali europei. Tuttavia, sollevano interrogativi sulla gestione dei dati personali e sulla conformità alle normative sulla privacy.

Microsoft ha una storia di aggiornamenti problematici, come quelli che hanno causato problemi all'audio o all'accesso ai file. Gli utenti e gli esperti del settore monitoreranno attentamente l'implementazione di queste modifiche per valutarne l'impatto effettivo sull'esperienza utente e sulla sicurezza dei dati.

Bisognerà capire se queste modifiche rappresentino un passo verso una maggiore protezione della privacy o se porteranno a nuove sfide per gli utenti di Windows 11. La comunità tecnologica attende ulteriori chiarimenti da parte di Microsoft sulle implicazioni a lungo termine di queste modifiche.