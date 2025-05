Con la stampa 3D si ripara anche il rasoio, grazie a Philips

Philips ha lanciato un'iniziativa che potrebbe segnare un punto di svolta nelle politiche aziendali sulla riparabilità dei prodotti. "Philips Fixables" rappresenta un tentativo concreto di avvicinare i consumatori alla cultura della riparazione autonoma, mettendo a disposizione file 3D gratuiti per la stampa di componenti sostitutivi ufficiali. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, ma è senza dubbio un passo nella giusta direzione ed è già stato applaudito dagli utenti, sempre più sensibili alle tematiche di sostenibilità.

La piattaforma scelta per ospitare questa libreria virtuale di componenti è Printables.com, un hub già noto agli appassionati di stampa 3D. Sebbene al momento sia disponibile un solo componente – un pettine da 3mm per un rasoio – l'azienda ha assicurato che il catalogo si espanderà progressivamente, includendo parti di ricambio per diversi dispositivi del loro portfolio. Non si tratta ancora di una rivoluzione completa, ma certamente di un segnale che le grandi aziende cominciano a riconoscere l'importanza di supportare la riparabilità dei loro prodotti.

L'iniziativa è stata avviata principalmente nella Repubblica Ceca, dove Philips ha stretto partnership strategiche con Prusa Research (che produce alcune tra le migliori stampanti 3D) e LePub per facilitare l'adozione del programma da parte della comunità maker locale. Questo approccio territoriale mirato potrebbe rappresentare un test prima di un'eventuale espansione globale del progetto.

Uno degli obiettivi principali di Philips Fixables è quello di offrire alternative sostenibili alla sostituzione completa dei dispositivi. La pagina ufficiale del programma include un modulo attraverso il quale gli utenti possono richiedere l'aggiunta di componenti specifici alla libreria e quando un pezzo richiesto viene reso disponibile, Philips invia una notifica con il link per il download. Rimangono tuttavia poco chiari i tempi di risposta a queste richieste e quali criteri determinino l'idoneità di un componente ad essere incluso nel programma.

La riparazione fai-da-te diventa parte di un ecosistema ufficialmente supportato.

Per garantire l'efficacia dei pezzi stampati, Philips sottolinea l'importanza di attenersi rigorosamente alle impostazioni di stampa consigliate. La densità di riempimento, ad esempio, è un parametro cruciale: risparmiare materiale o tempo potrebbe compromettere la resistenza del componente e, di conseguenza, l'intera esperienza di riparazione. Se realizzate correttamente, tuttavia, queste parti stampate in 3D possono rappresentare soluzioni durevoli per estendere la vita utile dei dispositivi.

Resta da vedere quanto sarà profondo l'impegno di Philips verso questo approccio open source alla riparabilità e se altre aziende seguiranno l'esempio. Per il momento, l'iniziativa rappresenta un interessante esperimento che potrebbe prefigurare un futuro in cui la riparazione, anziché la sostituzione, diventi la norma per i prodotti elettronici di consumo.