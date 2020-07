Microsoft Office 365 darà presto la possibilità di creare email “usa e getta”

Microsoft vuole permettere agli utenti di Office 365 di creare un numero illimitato di indirizzi email “usa e getta”, in questo modo sarà più facile per gli interessati gestire le proprie caselle email e seguire le campagne di marketing.

“Il supporto al plus addressing in Office 365 è un ottimo modo per gestire più facilmente la posta in arrivo e anche per tracciare la posta dedicata alle campagne di marketing e di vendita” ha affermato Microsoft.

L’azienda di Redmond ha chiamato questa funzione di subaddressing (anche conosciuta come detailed addressing) con il nome di plus addressing, nome dovuto al delimitatore che verrà utilizzato per estendere il proprio indirizzo email ovvero il simbolo “+”. Gli utenti Office 365 potranno creare un numero illimitato di indirizzi email aggiuntivi al proprio utilizzando il simbolo “+” e aggiungendo di seguito una nuova stringa di testo.

“Per esempio, un indirizzo plus per kimakers@contoso.com potrebbe essere qualcosa di simile a kimakers+northwind@contoso.com che l’utente potrebbe usare per iscriversi alla newsletter sul sito web Northwind, […] quando Northwind invierà la newsletter a kimakers+northwind@contoso.com, verrà indirizzata direttamente a kimakers@contoso.com. Kim potrebbe poi creare una regola di posta in arrivo che sposta i messaggi inviati a questo indirizzo plus nella cartella Northwind“.

Tutta la posta in arrivo in questi nuovi indirizzi usa e getta sarà quindi reindirizzata a quello standard degli utenti, consentendo un facile filtraggio delle email quando ci si iscrive alle newsletter, di trovare rapidamente da dove una campagna di spam ha ricevuto la vostra email e di organizzare automaticamente le vostre email in base al mittente. La funzione plus addressing sarà disponibile a partire dal Q3 2020 per tutti gli utenti Exchange Online, Microsoft sta ancora lavorando alla sua implementazione.

Se la funzione vi sembra familiare è perché Google ne offre una variante su Gmail già a partire dal 2008, in questo post ne spiega l’utilità per il controllo della propria casella di posta come ricordano i colleghi di Bleeping Computer.

Voi utilizzate un indirizzo email Microsoft? Trovereste utile questa funzione di creazione di email usa e getta?