Microsoft semplifica la copia di testo dalle immagini in Windows 11, ecco come

L'evoluzione degli strumenti di cattura testo in Windows 11 segna un passo significativo verso un'esperienza d'uso più intuitiva e immediata. Microsoft sta finalmente semplificando l'estrazione del testo dalle immagini, avvicinandosi all'approccio già consolidato da Apple con la sua funzionalità Live Text.

La nuova versione dello Snipping Tool, attualmente in fase di test per gli utenti Insider nei canali Canary e Dev, rappresenta un cambiamento sottile ma sostanziale nel modo in cui interagiamo con i contenuti visuali sul nostro PC. Un aggiornamento che risponde alle crescenti esigenze di efficienza e immediatezza nella gestione delle informazioni digitali.

Da almeno il 2021, gli utenti di dispositivi Apple possono selezionare e copiare testo dalle immagini con un semplice tocco e trascinamento, rendendo questa operazione quasi istantanea. Windows, al contrario, ha sempre richiesto passaggi aggiuntivi, costringendo gli utenti a utilizzare programmi specifici o soluzioni alternative come PowerToys. La frammentazione delle funzionalità ha rappresentato uno svantaggio competitivo significativo per Microsoft, che ora sembra intenzionata a recuperare terreno.

L'attuale versione pubblica di Windows 11 già include un estrattore di testo integrato sia nello Snipping Tool che nell'app Foto. Tuttavia, la procedura richiede l'apertura preventiva dell'immagine in uno di questi programmi e poi la selezione dell'icona di estrazione, posizionata rispettivamente nella parte superiore o inferiore dell'interfaccia. Un processo che, sebbene funzionale, risulta macchinoso rispetto alla soluzione più diretta offerta dalla concorrenza.

La nuova implementazione nell'aggiornamento Insider 11.2503.27.0 sposta strategicamente l'icona dell'estrattore direttamente nella barra degli strumenti di cattura dello Snipping Tool. Questo cambiamento apparentemente minore elimina la necessità di acquisire prima uno screenshot per poi estrarne il testo, riducendo significativamente i passaggi richiesti per completare l'operazione.

Dopo aver lanciato l'applicazione dal menu Start o utilizzando la combinazione di tasti Win + Shift + S, basterà cliccare sull'estrattore di testo e trascinare il selettore rettangolare sulla porzione di schermo contenente il testo desiderato. A questo punto, si potrà evidenziare testo specifico o copiare l'intera selezione negli appunti. Un menu a discesa offre opzioni aggiuntive, come la rimozione delle interruzioni di riga o la copia automatica di tutto il testo presente nell'area selezionata tramite "Copia tutto il testo".

Questa evoluzione dello Snipping Tool si inserisce in un contesto più ampio di aggiornamenti che Microsoft sta testando attraverso il programma Insider. Recentemente sono state introdotte nuove integrazioni per telefoni Android, è stato lanciato un FAQ sull'ottimizzazione del gaming e si è tentato di rilanciare la controversa funzionalità Recall, rinviata lo scorso anno a causa di preoccupazioni relative alla sicurezza e alla privacy.

Recall rappresenta forse la scommessa più ambiziosa di Microsoft nell'ambito dell'intelligenza artificiale generativa applicata all'esperienza utente di Windows. Progettata per permettere a Copilot di accedere a una cronologia delle azioni dell'utente e di eseguire ricerche in linguaggio naturale, questa funzionalità opera acquisendo istantanee di quasi tutto ciò che accade sul PC in qualsiasi momento. Nonostante Microsoft abbia investito tempo supplementare nell'implementazione di misure di sicurezza aggiuntive, molti utenti rimangono scettici riguardo a queste rassicurazioni.

Gli utenti interessati a testare le funzionalità in arrivo possono registrare i propri account Microsoft al Programma Insider. Per fornire feedback sul nuovo aggiornamento, è possibile aprire l'Hub Feedback tramite il menu Start o premendo Win + F, quindi navigare su App > Snipping Tool. La partecipazione attiva della community rimane un elemento fondamentale per il perfezionamento di queste nuove funzionalità prima del loro rilascio al pubblico generale.