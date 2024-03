Microsoft si ricorda di Windows 10 e aggiunge una nuova funzionalità

Nonostante l'attenzione di Microsoft si sia spostata principalmente verso Windows 11, le novità introdotte in Windows 10 dimostrano che l'azienda non se n'è del tutto dimenticata, nonostante il sistema operativo si sita pian piano avvicinando alla fine del supporto. Una delle ultime novità in questo ambito è l'implementazione delle MSN cards nella schermata di blocco, una funzione che promette di arricchire l'esperienza degli utenti attraverso informazioni immediate e interattive.

La novità è già disponibile all'interno dell'aggiornamento Build 19045.4235, rilasciato per gli utenti del Release Preview Channel e che sarà disponibile per tutti nell'ultima settimana di marzo. L'update aggiunge il feed MSN alla schermata di blocco di Windows, così da offrire subito informazioni utili e aggiornate.

Windowslatest

Le MSN cards ricordano molto i widget di Windows 11, anche se con un design leggermente diverso. Compaiono nella parte bassa dello schermo, sotto data e ora, e mostrano informazioni come previsioni meteo, traffico, risultati sportivi e andamento della borsa. È possibile interagire con ogni scheda, farlo aprirà una finestra di Microsoft Edge dove verranno mostrate informazioni più dettagliate. Lo scopo è quello di fornire aggiornamenti rapidi senza necessità di sbloccare il dispositivo o accedere a applicazioni specifiche, ma piuttosto utilizzando Edge per eventuali approfondimenti.

Microsoft ha assicurato che lavorerà su un'evoluzione di questa funzionalità, modificandola e aggiornandola anche in base ai feedback degli utenti, così da migliorare l'integrazione con le applicazioni preinstallate. Di certo alcuni utenti apprezzeranno questa novità, ma se siete tra quelli che preferiscono un'esperienza più pulita, o semplicemente non sono interessati, sappiate che è possibile disattivare le MSN cards: basta recarsi in Impostazioni > Personalizzazione > Schermata di blocco.