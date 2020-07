Microsoft Teams arriverà in versione ARM64, prima o poi…

Nonostante l’arrivo dei primi ACPC Windows 10 dotati di CPU ARM, sembra che nemmeno Microsoft creda a sufficienza nel possibile successo di questi prodotti. Per esempio, fino a questo momento, non è ancora disponibile una versione ARM64 di Teams, suite dedicata alle videoconferenze ed all’organizzazione del lavoro di Microsoft stessa, anche se le cose potrebbero cambiare… prima o poi.

Al momento, su dispositivi quali Microsoft Surface Pro X, Samsung Galaxy Book S o Lenovo Flex 5G, è possibile utilizzare Microsoft Teams solamente installando la webapp da browser o utilizzando l’emulazione Win32 con performance ridotte. Nonostante sia Electron che Unity abbiano rilasciato tutti i tool necessari alla compilazione di app per dispositivi ARM, pochissime applicazioni sono state compilate per tale architettura e le poche disponibili non sono comparabili per prestazioni alle versioni classiche. Persino la nuova versione di Skype che gira su Electron ha performance ridotte!

Molte delle app realizzate dalla stessa Microsoft e disponibili normalmente in Windows 10 non sono state compilate per CPU ARM, come ad esempio l’applicazione Xbox tramite la quale in futuro (si vocifera) sarà possibile sfruttare lo streaming di giochi dai server xCloud. Tra queste app c’è purtroppo anche Microsoft Teams.

Le cose potrebbero comunque cambiare come confermato su Twitter da Rish Tandon, corporate vice president of Engineering per Microsoft Teams, che ha risposto ad un utente che chiedeva a gran voce una versione dell’app per il proprio Surface Pro X.

Yes, that's in the work – don't have a date for you yet — Rish Tandon (@rishmsft) July 23, 2020

Microsoft ha annunciato il supporto alle CPU con architettura ARM nel dicembre 2016 con il primo PC dotato di tale processore presentato poco dopo. Nonostante siano passati anni, sembra che comunque il supporto dell’azienda per questo tipo di macchine sia ancora solo marginale e secondario, con poche risorse investite per rendere l’esperienza Windows 10 coerente con quella dei PC tradizionali.

Le cose potrebbero presto cambiare grazie alla spinta che Apple darà al mercato con l’introduzione di Mac dotati di CPU realizzate dall’azienda stessa e basate su architettura ARM, tuttavia Microsoft deve farsi trovare preparata ad affrontare la storica rivale.