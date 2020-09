I migliori PC Stick | Ottobre 2020

Cos’è un PC Stick? Un PC Stick è un computer in miniatura, contenuto in una scocca delle dimensioni di una pennetta USB. Si collegano a monitor e televisori attraverso l’ingresso HDMI e alcuni modelli sono dotati anche di ingressi USB Tipo-A e C per la connessione di vari accessori.

Vale la pena acquistare tali soluzioni? L’acquisto di un dispositivo dipende principalmente dalle esigenze dell’utente. Coloro che necessitano un PC ultra-portatile, da attaccare alle chiavi di casa, sarà più che soddisfatto di questi prodotti. D’altro canto, le prestazioni di un PC Stick non sono paragonabili a quelle dei prodotti tradizionali.

Se deciderete di acquistare un PC Stick, dovrete tenere a mente che sono pensati per la produttività di base: gestione documenti (Word, Excel, ecc.), navigazione sul Web, visione di video e poco altro. La buona notizia è che i seguenti modelli supportano Windows 10, quindi non sarete limitati dal tipo di software supportato.

Un PC Stick potrebbe tornar utile a professionisti che si spostano in maniera frequente, necessitano di portare sempre con se i propri documenti e i propri software, a docenti che li possono utilizzare per tenere le proprie lezioni, scrittori, consulenti, addetti alle vendite e così via.

I migliori PC Stick del 2020

1) ACEPC T6 (2GB + 32GB)

ACEPC T6 è un PC Stick entry-level dotato di 2GB di RAM LPDDR3 e 32GB di memoria Flash eMMC (espandibili fino a 128GB con scheda microSD). Costa circa 100 euro ed è uno dei modelli più economici sul mercato. È lungo circa 9,9cm, largo 3,9cm e spesso 1,27cm; supporta il Wi-Fi Dual band e offre un ingresso USB 3.0, uno 2.0 e uno MicroUSB.

È dotata del processore Intel Atom Z8350, la CPU più diffusa in questo settore. Si tratta di un modello quadcore di fascia bassa utile per la produttività di base.

Clicca qui per acquistare ACEPC T6 (2 GB + 32 GB)

2) MINISFORUM S40

MINISFORUM S40 è un modello di fascia medio-bassa commercializzato ad aprile 2020. È dotato di 4GB di RAM LPDDR4, 64GB di memoria Flash eMMC (memoria espandibile con scheda microSD fino a 128GB) e CPU Intel Celeron N4000 che raggiunge una frequenza boost di 2,6GHz. Quest’ultima presenta 2 core/2 thread e offre maggiori funzionalità rispetto al chip Intel Atom Z8350.

Offre il Wi-Fi Dual band e il Bluetooth 5.0, inoltre dispone di due porte USB 3.0, una USB-C e una mini Display Port. Paragonata al modello di cui sopra, costa fino a 50 euro in più, ma vale il prezzo del cartellino.

Clicca qui per acquistare MINISFORUM S40

3) ACEPC T6 (8GB + 120GB)

ACEPC T6 (8GB + 120GB) è un PC Stick di fascia media dotato di ben 8GB di RAM LPDDR3 e 120GB di memoria interna (eMMC); costa circa 180 euro e vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo. Come avrete intuito, è una variante del modello entry-level, quindi offre le stesse specifiche, a variare è solo il taglio delle memorie.

Il PC Stick supporta Windows 10 Pro (64 bit) e, se avete bisogno di un modello con tanta memoria, è la variante che fa per voi.

Clicca qui per acquistare ACEPC T6 (8GB + 120 GB)

4) MINISFORUM S41

MINISFORUM S41, come l’ACEPC T6 (8GB + 120GB) costa circa 180 euro, tuttavia offre meno memoria ma un processore più potente. Infatti, il dispositivo presenta 4GB di RAM LPDDR4, 64GB di memoria Flash eMMC (espandibile con scheda microSD fino a 128GB). La CPU Intel Celeron N4120 che raggiunge una frequenza boost di 2,6 GHz, dispone di 4 core/4 thread (è priva di HyperThreading) e vanta buone prestazioni per questa categoria di prodotti.

Rispetto alle proposte di ACEPC, ha un corpo più ingombrante: è lunga circa 13,3cm, larga 4,6cm e spessa 1,4cm. Offre il Wi-Fi Dual band e il Bluetooth 5.0, inoltre dispone di due porte USB 3.0 e una USB-C.

Clicca qui per acquistare MINISFORUM S41

5) AWOW N41S

AWOW N41S è un PC Stick da circa 300 euro con una scheda tecnica di fascia alta: 8GB di RAM LPDDR4, 64GB di storage e il “potente” processore quadcore Intel Gemini Lake J4105. Rispetto al Celeron N4120, le prestazioni single core sono alla pari, mentre in multicore riesce a performare circa il 25% meglio.

Supporta il Wi-Fi 5 Dual Band e il Bluetooth 4.2. Lato connettività è completo, infatti offre un ingresso USB 3.0, uno 2.0, una porta USB-C, una porta Ethernet, uno slot per schede microSD e persino un jack per cuffie, oltre che l’immancabile uscita HDMI 2.0. Come potete vedere, nonostante le dimensioni, vanta anche un design fanless e l’antenna del Wi-Fi è esterna.

Clicca qui per acquistare AWOW N41S