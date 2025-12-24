MINISFORUM si prepara a lanciare sul mercato giapponese una soluzione che ridefinisce il concetto di workstation compatta. MS-02 Ultra, in arrivo a fine gennaio 2026 attraverso il distributore Links International, si posiziona in una nicchia tecnica precisa: quella dei sistemi ad alta densità di I/O destinati ad ambienti enterprise, edge computing e laboratori di ricerca dove la combinazione tra dimensioni contenute e capacità professionali rappresenta un valore aggiunto concreto. Non si tratta di un semplice mini PC potenziato, ma di una piattaforma progettata attorno a specifiche workstation-class che raramente trovano spazio in chassis così compatti.

Il cuore del sistema è rappresentato dal processore Intel Core Ultra 9 285HX, una CPU mobile di fascia alta adattata per operazioni prolungate sotto carico. La scelta di questo chip permette a MINISFORUM di mantenere un footprint ridotto senza compromettere le prestazioni, sfruttando l'architettura Meteor Lake con i suoi core ad alte prestazioni combinati a core efficienti. Ma è sul fronte memoria che MS-02 Ultra mostra la sua vera natura professionale: quattro slot SO-DIMM DDR5 con supporto ECC consentono configurazioni fino a 192 GB, una caratteristica tipicamente riservata a tower workstation o sistemi rack-mount di dimensioni ben superiori.

La connettività di rete costituisce probabilmente l'elemento più distintivo di questo sistema. MINISFORUM ha equipaggiato MS-02 Ultra con due porte SFP+ da 25 GbE, affiancate da una porta 10 GbE LAN e un'interfaccia 2.5 GbE aggiuntiva. Questa configurazione risponde alle esigenze di infrastrutture moderne ad alta velocità, permettendo aggregazione di link, ridondanza e throughput elevati senza ricorrere a schede di espansione esterne. Il supporto Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 completa un quadro di connettività pensato per scenari deployment versatili, dalla server farm al laboratorio di ricerca.

Due porte USB4 v2 da 80 Gbps e una USB4 da 40 Gbps offrono larghezza di banda superiore a Thunderbolt 4, eliminando colli di bottiglia con storage esterni e acceleratori

Sul fronte espansione, il sistema integra quattro slot M.2 2280 divisi tra interfacce PCIe 4.0 e PCIe 3.0, con due slot fisicamente integrati nella scheda di rete da 25 GbE. Questa soluzione permette configurazioni RAID software o pool di storage NVMe ad alte prestazioni, mantenendo comunque la possibilità di espandere ulteriormente tramite le porte USB4. La presenza di due porte USB4 v2 con velocità fino a 80 Gbps rappresenta un significativo passo avanti rispetto allo standard Thunderbolt 4, raddoppiando la larghezza di banda disponibile per periferiche esterne e docking station professionali.

Nonostante la dotazione tecnica estesa, MINISFORUM è riuscita a contenere le dimensioni in poco oltre 22 cm di profondità e altezza, con una larghezza inferiore ai 10 cm e un peso di 3,45 kg. L'alimentatore interno da 350 W elimina la necessità di brick esterni, un dettaglio apprezzabile in installazioni dove lo spazio rappresenta un vincolo. La potenza disponibile suggerisce margini adeguati anche per configurazioni sotto carico continuativo, scenario tipico di applicazioni server o virtualizzazione.

La strategia commerciale prevede tre configurazioni distinte. Il modello barebone, prezzato attorno ai 1.220 dollari, si rivolge a system integrator e utenti avanzati che preferiscono assemblare la propria configurazione. Le varianti preconfigurate includono 96 GB di memoria ECC con SSD da 2 TB a circa 2.090 dollari, mentre il top di gamma con 192 GB ECC raggiunge i 2.860 dollari. Tutte le versioni non-barebone includono Windows 11 Pro preinstallato, semplificando il deployment in ambienti aziendali.