MM711, il mouse con scocca a nido d’ape guadagna i LED RGB

Cooler Master ha presentato il mouse MM711, considerabile come il fratello maggiore dell'MM710 grazie all'illuminazione RGB.

Dopo aver portato sul mercato l’MM710 (disponibile su Amazon a 50 euro), mouse “peso piuma” pensato per gli appassionati di eSports frenetici come gli fps e i MOBA, che devono spostare rapidamente e molte volte il mouse lungo il tappetino, senza affaticare il polso e la mano, Cooler Master raddoppia.

L’azienda ha infatti annunciato in queste ore l’arrivo sul mercato da dicembre, al prezzo di 54 euro, dell’MM711. Il nuovo modello ha tutte le caratteristiche dell’MM710, ma si distingue per la presenza di LED RGB sulla rotella di scorrimento e sul logo.

“MM711 è il mouse ideale per coloro che desiderano prestazioni al top, è leggero ma con funzionalità RGB. Aggiunge un altro livello di personalizzazione a un mouse che colpisce già per aspetto e funzionalità”, ha affermato Bryant Nguyen, general manager per le periferiche.

Dimensioni (116,6 x 62,6 x 38,3 mm), layout a sei pulsanti e struttura a nido d’ape ricalcano quelle dell’MM710, così come l’ergonomia che ne fa un mouse per ambidestri e più precisamente coloro che usano l’impugnatura claw grip: la mano forma un artiglio, quindi solo le punte delle dita e la base del palmo toccano il mouse, mentre il resto della mano resta sollevato.

Il mouse pesa 60 grammi, cavo escluso, il che lo rende leggermente più pesante del modello MM710 (7 grammi in più). All’interno del mouse c’è un processore 32 bit ARM Cortex M0+, un quantitativo di memoria pari a 512kB e un sensore ottico PixArt PMW3389 da 16.000 DPI regolabili al volo (50G di accelerazione massima e 400 IPS di velocità di tracciatura).

Non mancano gli switch Omron da 20 milioni di click sui pulsanti principali. Il corpo del mouse è in PTFE, materiale insolubile in acqua e con basso coefficiente d’attrito dinamico per facilitare il movimento sulla scrivania o il tappetino.

Poiché l’MM711 ha un design traforato, quindi suscettibile all’esposizione di agenti esterni (liquidi, polvere), anche il PCBA (Printed Circuit Board Assembly) è stato ricoperto con un particolare rivestimento resistente all’acqua e alla polvere.

Il mouse è personalizzabile tramite il software di Cooler Master “MasterPlus+”.