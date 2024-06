Monitor gaming ASUS TUF 27" a un PREZZO MAI VISTO! -16%

Se state cercando un monitor gaming di alta qualità, che offra prestazioni eccellenti e sia disponibile a un prezzo particolarmente conveniente, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa straordinaria offerta su Amazon. Il monitor ASUS TUF Gaming VG279QL1A è attualmente in vendita a soli 183,99€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo medio di 218,99€.

ASUS TUF Gaming VG279QL1A, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS TUF Gaming VG279QL1A è un monitor progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti. Con un pannello IPS da 27 pollici, questo monitor offre una risoluzione Full HD (1.920x1.080 pixel), garantendo immagini nitide e dettagliate. La tecnologia IPS consente angoli di visuale ampi e colori vivaci, rendendo ogni sessione di gioco un'esperienza immersiva. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz, insieme a un tempo di risposta di 1ms, assicura una fluidità eccezionale nelle scene d'azione, eliminando il motion blur e rendendo ogni movimento estremamente preciso.

Un'altra caratteristica distintiva del TUF Gaming VG279QL1A è il supporto alla tecnologia Adaptive-Sync, che include sia NVIDIA G-SYNC che AMD FreeSync. Questo permette di sincronizzare la frequenza di aggiornamento del monitor con la GPU, eliminando problemi di screen tearing e stuttering, per un gameplay senza interruzioni. Inoltre, la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) riduce ulteriormente le sfocature, migliorando la nitidezza degli oggetti in movimento.

Il design del monitor ASUS TUF Gaming VG279QL1A non è solo accattivante, ma anche estremamente funzionale. La base ergonomica consente regolazioni in altezza, inclinazione, rotazione e pivot, offrendo la massima flessibilità per trovare la posizione di visione più comoda. Questo è particolarmente utile per lunghe sessioni di gioco o lavoro, prevenendo affaticamenti e tensioni muscolari.

Dal punto di vista della connettività, il monitor è dotato di una vasta gamma di porte, tra cui DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, e DVI-D, permettendo il collegamento con diverse periferiche e dispositivi. Inoltre, le modalità GamePlus e GameVisual di ASUS offrono strumenti e profili preimpostati per ottimizzare l'esperienza di gioco, adattandosi a vari generi di giochi e scenari d'uso.

In sintesi, ASUS TUF Gaming VG279QL1A rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un monitor gaming ad alte prestazioni. Il suo prezzo attuale di 183,99€ su Amazon, con uno sconto del 16%, rende questa offerta ancora più allettante. Se desiderate migliorare la vostra esperienza di gioco con un dispositivo affidabile e dalle ottime caratteristiche, non lasciatevi sfuggire questa occasione.

Vedi offerta su Amazon