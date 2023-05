Se siete soliti giocare o lavorare con molte applicazioni in multitasking, un monitor widescreen è molto più indicato rispetto a uno tradizionale. Se volete acquistarne uno di questo formato e dalle caratteristiche tecniche di alta qualità, potrete approfittare dei Fresh Sales eDays per pagare l’LG 34WP65CP soltanto 368,52€ invece di 469,90€.

Il prezzo è molto vantaggioso per un monitor dalle specifiche tecniche così importanti, ed è inferiore rispetto agli street price offerti attualmente dagli altri portali. Per far sì che possiate acquistarlo a questa cifra, dovrete applicare il coupon “MAGGIO23EDAYS“, che nelle ultime ore sta garantendo uno sconto extra del 15% sul prezzo di vendita su moltissimi prodotti.

Come si può leggere dalla pagina eBay dedicata al prodotto, le unità disponibili sono davvero limitate, pertanto non è mai stato così importante recarsi subito sulla pagina promozionale e acquistare il prodotto prima che si esauriscano le scorte. Altri venditori, pur beneficiando dello stesso coupon, propongono questo monitor a un prezzo più elevato.

Con il suo pannello widescreen, LG 34WP65CP è un monitor che fa del multitasking il suo punto di forza principale, ma sarebbe uno sbaglio pensare che questa sia l’unica caratteristica di rilievo. Questo modello vanta infatti una risoluzione QHD, adattata al formato wide e per questo nota come QWHD, che equivale a 2560 x 1440 pixel.

LG 34WP65CP è l’opzione giusta non solo per coloro che cercano un monitor con un pannello esteso in orizzontale, ma anche per gli appassionati di gaming. La sua frequenza di refresh a 160Hz, infatti, vi permetterà di non perdere neanche un singolo fotogramma durante le partite più movimentate, e con l’aiuto di AMD FreeSync Premium il monitor sarà privo di tearing e stuttering.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto il più in fretta possibile, visto che le scorte si contano sulle dita di una mano.

Ciò detto, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente anche di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B: inserire il coupon “MAGGIO23EDAYS“ nell’apposita sezione per ottenere lo sconto extra.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!