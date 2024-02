Questo mouse wireless Logitech oggi costa POCHISSIMO! Solo 19€

Il Logitech Pebble Mouse 2 è mouse wireless sottile, leggero e personalizzabile che offre la possibilità di alternare facilmente 3 dispositivi con un solo clic, grazie al pulsante Easy-Switch. Non solo ha un design elegante, realizzato anche con plastica riciclata almeno al 58%, ma anche funzionalità intelligenti come la tecnologia Silent Touch, che riduce il rumore dei clic dell'90%. Disponibile su Amazon, ora potete acquistarlo a soli 19€, risparmiando così il 24% rispetto al prezzo consigliato.

Logitech Pebble Mouse 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech Pebble Mouse 2 è la scelta perfetta per coloro che cercano un mouse sottile, leggero e portatile, senza rinunciare a un tocco di personalità grazie alla sua varietà di colori. Ideale per persone sempre in movimento, che lavorano da diversi dispositivi e ambienti, questo mouse permette di passare facilmente tra 3 dispositivi grazie al pulsante Easy-Switch, soddisfacendo le esigenze di chi usa sistemi operativi diversi come Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS. Con una durata della batteria fino a 2 anni e la tecnologia Silent Touch che riduce il rumore dei click, è consigliato a studenti e professionisti alla ricerca di efficienza e discrezione. Inoltre, con un impegno verso la sostenibilità, evidenziato dall'uso di plastica riciclata e packaging responsabile, appellerà anche a chi dà priorità alle scelte eco-compatibili.

Il Logitech Pebble Mouse 2 è una scelta eccellente per chi cerca un mouse bluetooth leggero, portatile e silenzioso. Questo mouse presenta un design sottile e arrotondato, realizzato con almeno il 58% di plastica riciclata post-consumo, evidenziando l'impegno di Logitech verso la sostenibilità. Grazie alla sua capacità di collegarsi a fino a 3 dispositivi contemporaneamente tramite bluetooth e alla possibilità di passare facilmente da un dispositivo all'altro con il pulsante Easy-Switch, il Pebble Mouse 2 offre una versatilità ineguagliabile. La funzionalità Silent Touch riduce del 90% il rumore dei clic, fornendo una esperienza d'uso discreta in qualsiasi ambiente. La personalizzazione tramite l'app Logi Options+ e la durata della batteria fino a 2 anni lo rendono un alleato affidabile per le lunghe sessioni di lavoro o studio.

In conclusione, il Logitech Pebble Mouse 2 si distingue per il suo design sostenibile, la praticità e la silenziosità. Offrendo connettività multi-dispositivo, lunga durata della batteria e personalizzazione avanzata a soli 19€, rappresenta un investimento intelligente sia per professionisti che per studenti. La sua versatilità e rispetto per l'ambiente lo rendono un'aggiunta preziosa a qualsiasi spazio di lavoro o configurazione portatile.

