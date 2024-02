MSI, 3 anni di garanzia sul burn-in degli OLED per convincervi ad acquistarli

Il burn-in dei pannelli OLED è qualcosa che preoccupa ancora molti utenti, che in diversi casi non sono del tutto convinti nell’adottare monitor con questa tecnologia per paura dei problemi che potrebbero riscontrare in futuro. I prodotti in commercio integrano già molte tecnologie di prevenzione, ma MSI ha deciso di fare un passo in più in direzione degli utenti.

L’azienda ha infatti annunciato che offrirà un anno di garanzia aggiuntivo sui nuovi monitor MSI QD-OLED, passando quindi a tre anni anziché due. L’impegno di MSI si unisce alle tecnologie di prevenzione già presenti e sottolinea l’impegno nel garantire la qualità dei propri prodotti.

La garanzia di tre anni del programma MSI OLED Care 2.0 va oltre quella tipica, coprendo anche eventuali problemi legati al burn-in. L’azienda ha dichiarato di essere a conoscenza e di capire l’importanza di fornire un supporto completo, assicurando agli utenti la possibilità di godere della miglior esperienza gaming (e non solo) senza preoccupazioni.

La decisione di MSI sottolinea l’impegno della società e aumenta ancor di più il valore dei suoi monitor QD-OLED. Qui sotto vi lasciamo un elenco dei modelli a cui si applicano i 3 anni di garanzia.