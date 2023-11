MSI svela i monitor QD-OLED che vedremo al CES 2024

MSI ha svelato i nuovi monitor QD-OLED che vedremo al CES di Las Vegas a gennaio 2024. Si tratta di sei modelli, tra cui troviamo soluzioni Quad HD, 4K, curve e ultrawide, tutte ad elevato refresh rate, per soddisfare le esigenze di tutti i videogiocatori.

Iniziamo dal MAG 341CQP, con pannello QD-OLED 34 pollici, risoluzione 3440 x 1440 pixel, frequenza d’aggiornamento di 144Hz e una curvatura 1800R; con caratteristiche simili ma dalla diagonale più generosa c’è l’MPG 491CQP, da 49 pollici con risoluzione 5120 x 1440 pixel. Entrambi hanno certificazione ClearMR 9000 e DisplayHDR True Black 400, sono dotati di porta HDMI 2.1 e USB-C per connettere console e laptop facilmente.

Passando ai modelli di fascia superiore, MPG 321URX e MAG 321UPX offrono risoluzione 4K, frequenza d’aggiornamento di 240Hz e diagonale da 32 pollici. MPG 271QRX e MAG 271QPX sono equipaggiati invece con un pannello 27 pollici, risoluzione WQHD e frequenza d’aggiornamento di 360Hz.

Tutti e questi quattro modelli hanno un pannello piatto, USB-C da 90 watt e HDMI 2.1 con supporto a VRR e 120Hz, per collegare le console di nuova generazione.

Come anticipato, vedremo le novità di MSI al CES di Las Vegas, che si terrà nella prima metà di gennaio. Le novità sembrano interessanti, tuttavia la concorrenza degli altri brand (ASUS e Samsung su tutti) è forte e agguerrita: sarà interessante poter toccare con mano tutte le novità per capire se hanno quel che serve per superare i competitor.