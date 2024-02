MSI Claw più lenta di ROG Ally, la prima recensione sorride ad AMD

La prima recensione del MSI Claw, alimentato dal processore Meteor Lake di Intel, sembra rivelare prestazioni inferiori rispetto all'APU Phoenix di AMD, almeno secondo quanto riportato da VideoCardz.

Meteor Lake, difatti, sembra mostrare una notevole inferiorità rispetto a Phoenix, specialmente quando si utilizzano livelli di consumo energetico più bassi. Con questi presupposti, il modello di ROG Ally basato su Z1 Extreme, potrebbe essere addirittura il doppio più veloce del modello Core 7 Ultra 155H presente su MSI Claw.

Meteor Lake, sviluppato da Intel con un focus primario sull'intelligenza artificiale, presenta una grafica integrata significativamente più potente rispetto alle precedenti CPU Intel.

Le sue grafiche integrate basate su Xe-LPG rappresentano un notevole passo avanti rispetto alle Xe Iris datate, introdotte con Tiger Lake nel 2020. Inizialmente, c'era l'auspicio che Intel potesse competere con AMD in termini di prestazioni delle GPU integrate, un campo in cui AMD eccelle da diversi anni.

Tuttavia, la recensione di Xiao Fengfeng, (qui il link al video originale) suggerisce che Meteor Lake non riesca a competere con AMD nei dispositivi di gioco portatili. Il confronto è stato effettuato tra il modello Core 7 Ultra 155H di MSI Claw e il modello Z1 Extreme di ROG Ally, entrambi top di gamma.

A livelli di consumo energetico predefiniti (35-40 watt per il Claw e 30 watt per l'Ally), il modello 155H è risultato in svantaggio, in ogni gioco, in modo significativo.

Purtroppo, la recensione ha fornito solo filmati dei benchmark anziché una media dei frame al secondo, ma in ogni caso, il modello Z1 Extreme ha mostrato un vantaggio di almeno il 10%, raggiungendo addirittura un distacco del 40% in più di fps, in determinate condizioni. I

In un breve momento, durante i test svolti sul remake di Resident Evil 4, il modello Z1 Extreme ha superato del doppio i frame al secondo di MSI Claw. Questa differenza non è solo una minor prestazione, ma comporta anche un consumo energetico maggiore.

Le differenze si accentuano ulteriormente confrontando i due modelli a 25, 20 e 15 watt in Shadow of the Tomb Raider, dove sono disponibili dati medi dei frame al secondo.

A 25 watt, Meteor Lake non è così distante, ma perde una quantità significativa di prestazioni a 20 watt, mentre Phoenix no. A 15 watt, il modello 155H è approssimativamente la metà della velocità del modello Z1 Extreme.

Nei livelli di consumo energetico predefiniti, la recensione indica che le grafiche di Meteor Lake sono molto meno efficienti di quelle di Phoenix, soprattutto con livelli di consumo energetico più bassi.

Sebbene parte delle differenze di prestazioni ed efficienza potrebbe essere attribuita al dispositivo Claw, che non è ancora stato lanciato ufficialmente e, quindi, potrebbe non essere completamente ottimizzato a livello di software e firmware, era già noto che le grafiche integrate di Meteor Lake non erano così performanti come si cercava di far credere.

Staremo a vedere, con l'avvicinarci dell'uscita di MSI Claw, se la situazione cambierà sensibilmente per il primo PC handheld dotato di un processore Intel Meteor Lake.