beh almeno MSI ha l'indicatore giallo, immagina quelli che non se ne accorgono proprio
ciclo termico che allenta il connettore... ma stiamo scherzando? questi cavi da 16 pin sono un disastro annunciato
Mi stupisco che ancora non abbiano eliminato sto connettore imbecille e linciato chi ha deciso di adottarlo come standard per farci passare 600W.
