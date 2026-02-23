Un utente Reddit ha documentato un comportamento anomalo del connettore MSI caratterizzato dalla punta gialla visibile: dopo appena due mesi di utilizzo normale, il cavo si è parzialmente disconnesso dalla scheda grafica in modo autonomo, rendendo nuovamente visibile la parte gialla che dovrebbe rimanere nascosta all'interno del connettore per garantire un inserimento corretto. Il dettaglio più preoccupante è che questo fenomeno si è ripetuto anche dopo aver reinserito manualmente il connettore, suggerendo un problema strutturale nel meccanismo di aggancio che dovrebbe impedire proprio questo tipo di fuoriuscita.

La comunità tech ha reagito immediatamente alla segnalazione, con decine di utenti che hanno verificato i propri sistemi scoprendo lo stesso identico comportamento sui loro connettori MSI con indicatore giallo. Le immagini condivise mostrano chiaramente la progressiva fuoriuscita del cavo, con la parte gialla che diventa sempre più visibile nel tempo. Questo dato è particolarmente significativo perché molti casi di fusione documentati in precedenza riguardavano utenti che sostenevano di aver inserito correttamente il connettore, affermazione che veniva spesso messa in dubbio durante le analisi post-danno.

L'ipotesi tecnica più accreditata per spiegare questo fenomeno è il ciclo termico: durante le sessioni di gaming o rendering intensive, il connettore si riscalda raggiungendo temperature elevate, per poi raffreddarsi nei periodi di inattività. Questa alternanza di espansione e contrazione dei materiali potrebbe progressivamente allentare la presa del meccanismo di bloccaggio, causando la lenta fuoriuscita del cavo. Il problema non si manifesta immediatamente, ma richiede settimane o mesi prima di diventare evidente, esattamente la tempistica con cui si sono verificati la maggior parte dei casi di fusione documentati.

La questione assume proporzioni ancora più rilevanti se si considera che questo comportamento potrebbe non essere limitato ai soli connettori MSI. Le schede grafiche di altri produttori utilizzano connettori a 16 pin senza indicatore visivo, rendendo impossibile per gli utenti accorgersi di una disconnessione parziale fino a quando non si verificano sintomi evidenti come instabilità del sistema o, nei casi peggiori, la fusione del connettore stesso. La caratteristica comune a quasi tutti gli incidenti finora registrati è la fusione parziale di alcuni pin o di un'intera fila, superiore o inferiore, proprio il tipo di danno compatibile con un contatto elettrico imperfetto.

Il connettore si disconnette gradualmente a causa del ciclo termico, allentando il contatto proprio mentre dovrebbe mantenerlo saldo

MSI ha confermato che l'unità dell'utente che ha sollevato il problema è "difettosa", senza escludere che si tratti di un caso isolato. Questa ammissione suggerisce l'esistenza di un lotto di cavi con il medesimo difetto, sebbene l'azienda non abbia fornito dettagli sulla portata del problema o avviato un programma di richiamo ufficiale.

Per gli utenti che utilizzano schede grafiche di fascia alta con connettori a 16 pin, la raccomandazione immediata è di verificare regolarmente l'inserimento del cavo, prestando particolare attenzione a eventuali spostamenti che potrebbero indicare un progressivo allentamento. Nel caso di connettori MSI con indicatore giallo, qualsiasi visibilità della parte colorata dovrebbe essere considerata un segnale d'allarme da affrontare immediatamente.