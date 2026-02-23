Volete rinnovare il vostro salotto con un TV di ultima generazione? Su Amazon trovate l'LG QNED AI da 50 pollici a un prezzo davvero interessante. Questo Smart TV 4K con processore α7 Gen8 offre colori vivaci grazie alla tecnologia Dynamic QNED Color e un design ultra slim che valorizza ogni ambiente. Potete portarlo a casa a soli 399€ invece di 419€, con telecomando puntatore AI, webOS aggiornabile per 5 anni e supporto gaming VRR 4K a 60Hz.

LG QNED84, chi dovrebbe acquistarlo?

LG QNED AI da 50 pollici rappresenta la scelta ideale per chi cerca un TV di fascia media con tecnologie avanzate senza superare il budget. Si rivolge agli appassionati di cinema che desiderano colori vivaci e realistici grazie alla tecnologia Dynamic QNED Color, superiore ai tradizionali pannelli LED, e alle funzionalità Filmmaker Mode e HDR10 Pro per un'esperienza cinematografica autentica. È perfetto anche per chi vuole rinnovare il salotto con stile, grazie al design ultra slim dal profilo sottile ispirato ai TV OLED premium. Il processore α7 Gen8 con AI garantisce immagini 4K nitide e profonde, mentre il sistema webOS Re:New assicura aggiornamenti software per cinque anni, rendendolo un investimento duraturo.

Questo modello soddisfa le esigenze dei gamer moderni che cercano prestazioni fluide con VRR fino a 60fps e compatibilità con il cloud gaming tramite Xbox Cloud Gaming. L'innovativo telecomando puntatore con AI semplifica la navigazione tra le numerose piattaforme di streaming già integrate, da Netflix a Disney+, rendendo l'esperienza d'uso immediata anche per chi non è esperto di tecnologia. Con uno sconto del 5% a 399€, vi portate a casa un TV smart completo che unisce qualità dell'immagine superiore, intelligenza artificiale integrata e versatilità d'uso per tutta la famiglia.

