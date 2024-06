MSI MAG 274URFW, per chi vuole il 4K ad alto refresh rate | Test & Recensione

Nel mondo dei monitor gaming si trovano moltissimi 27 pollici con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), spesso abbinata a una frequenza di aggiornamento molto elevata, anche di 240Hz. Chi vuole maggior risoluzione ha davvero poche proposte tra cui scegliere, anche a causa del fatto che, su una dimensione del genere, il 4K è per certi versi esagerato.

Se però fate parte di quella nicchia che vuole la massima risoluzione in dimensioni compatte, sarete felici di sapere che MSI ha, di recente, lanciato un monitor che risponde proprio a questa esigenza. Parlo dell’MSI MAG 274URFW, un 27 pollici con pannello 4K, alta frequenza d’aggiornamento e dedicato ai videogiocatori. Sarà disponibile a luglio al prezzo di 549 euro, varrà la pena acquistarlo? Scopriamolo in questa recensione.

Design e caratteristiche

L’MSI MAG 274URFW spicca subito nel panorama dei monitor gaming per una caratteristica: è bianco. A molti sembrerà una cosa da poco, ma i puristi dell’estetica saranno felici di poter abbinare anche il monitor al resto del proprio setup, inoltre risulta molto elegante, caratteristica che permette di inserirlo facilmente anche in ambienti più “seri” della classica cameretta.

La parte frontale è molto bella ed elegante, con bordi praticamente inesistenti, fatta eccezione per quello inferiore. Anche il retro è estremamente pulito, con solamente il joystick rosso per il menu OSD e una piccola zona con LED RGB a dare un tocco di colore.

Lo schermo poggia su una base che occupa poco spazio sulla scrivania, mentre lo stand ha un piccolo foro per il passaggio dei cavi. Non mancano tutte le regolazioni ergonomiche del caso, che vi permettono di posizionare il monitor al meglio in base alle vostre esigenze: può essere inclinato da -5 a 20 gradi, ruotato di 30 gradi a destra e a sinistra, regolato in altezza fino a 130mm e ruotato in verticale.

Ottima la connettività, che mette a disposizione una DisplayPort 1.4, due HDMI 2.1 e una USB-C con Power Delivery 65W, oltre al jack 3,5mm a cui collegare le vostre cuffie. Non ci sono USB-A, ma non è una mancanza a mio avviso particolarmente grave su un prodotto come questo. Tutti gli ingressi video permettono di sfruttare al massimo le specifiche del monitor, raggiungendo il 4K 160Hz.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, il pannello 27 pollici è un Rapid IPS con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), frequenza d’aggiornamento 160Hz e tempo di risposta 0,5ms GtG. Buona la copertura della gamma cromatica, che arriva al 98% DCI-P3, così come la luminosità massima di 400 nit, che permette di ottenere la certificazione DisplayHDR 400.

Non manca il supporto ad AMD FreeSync Premium, che si attiva dai 48Hz ai 160Hz e permette di eliminare fastidiosi artefatti grafici come il tearing, migliorando l’esperienza di gioco.

Trattandosi di un monitor per i videogiocatori, MSI ha inserito anche diverse funzionalità dedicate al gaming, tutte facilmente attivabili dal menu OSD. Ad esempio, Smart Crosshair (il mirino al centro dello schermo) cambia automaticamente colore per essere sempre visibile, Optix Scope crea una sorta di “lente d’ingrandimento” attivabile tramite scorciatoia da tastiera che rende qualsiasi arma un fucile da cecchino, mentre AI Vision migliora la resa delle immagini e, allo stesso tempo, rende molto più visibili le aree scure.

Il menu OSD è ricco di impostazioni, che permettono di personalizzare ogni aspetto del monitor secondo le proprie esigenze. Ci sono diversi preset per le immagini, è possibile personalizzare le funzionalità per il gaming appena descritte, gestire il Picture in Picture e così via.

Esperienza d’uso

Nelle ultime settimane ho usato l’MSI MAG 274URFW come monitor principale, per tutte le attività. La definizione è incredibile, ma è praticamente impossibile usare lo schermo con lo zoom di Windows al 100%: è tutto troppo piccolo, specialmente le scritte. A meno che non abbiate una super-vista, vi consiglio di impostare uno zoom almeno del 200%, anche 250% se siete più distanti dallo schermo.

Sistemato questo piccolo dettaglio, usare l’MSI MAG274URFW è un vero piacere. Nelle attività quotidiane ho usato il profilo “lettura” per non affaticare troppo gli occhi durante la scrittura di testi, la navigazione web e la gestione delle mail, mentre sono passato a quello “guida” per avere una riproduzione dei colori più precisa nell’editing fotografico.

Passando allo svago, lo stesso preset si presta bene sia per la visione di contenuti video e film in streaming che per i giochi, offrendo nel complesso un’immagine di qualità. In Cyberpunk 2077 i colori di Night City sono vividi e accurati, e anche se non arriviamo ai livelli dei monitor OLED in termini di contrasto, il risultato finale è comunque soddisfacente.

Sempre in ambito gaming, vi segnalo che il profilo “FPS” riproduce solo alcuni colori, lasciando il resto in bianco e nero; è una cosa già vista in passato, che dovrebbe aiutarvi a vedere meglio i nemici. Personalmente non ho trovato grandi benefici, ma qualcun altro potrebbe trarne vantaggio.

Ad aiutarmi parecchio in questi giochi è stata invece la funzione Optix Scope, che offre un netto vantaggio a chi, come me, non è poi così bravo nel mirare gli avversari; ammetto di aver vinto grazie a Optix Scope ben più di un duello che, altrimenti, avrei perso. Può essere considerato barare? Lascio a voi deciderlo.

Conclusioni

L’MSI MAG 274URFW risponde alle esigenze di una nicchia abbastanza ristretta, ma ha la fortuna di avere poca competizione: Samsung Odyssey G7 e LG Ultragear GR2793U sono le alternative principali, ma entrambe offrono una frequenza d’aggiornamento più bassa.

La nuova proposta di MSI offre una buona qualità complessiva, è elegante e ricca di funzionalità: potrebbe facilmente diventare la scelta migliore per chi cerca un 27 pollici 4K ad alto refresh rate, che sia pienamente compatibile con le console di attuale generazione. Il prezzo di 549€, in linea con quello delle altre proposte in questa fascia, lo rende competitivo e assolutamente da prendere in considerazione se cercate un nuovo schermo con queste caratteristiche tecniche.