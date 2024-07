Affrettati! Monitor MSI al prezzo record prima del Prime Day!

Grazie alle offerte attualmente disponibili su Amazon, alcuni prodotti stanno ricevendo sconti eccezionali, paragonabili a quelli tipici del Prime Day, ormai imminente. Ad esempio, il monitor MSI MAG 325CQRF-QD ha raggiunto oggi un nuovo minimo storico, permettendovi di acquistarlo per la prima volta a soli 329€ invece di 469€.

MSI MAG 325CQRF-QD, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG 325CQRF-QD si rivela una scelta eccellente per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza visiva immersiva e ad alta definizione. Grazie alla sua curvatura 1000R e al design senza bordi, questo monitor è adatto a coloro che desiderano estremizzare l'immersione nei loro titoli preferiti, riducendo contemporaneamente l'affaticamento visivo durante sessioni prolungate grazie alla riduzione della luce blu.

La risoluzione WQHD e la frequenza di aggiornamento di 170Hz, combinata con un tempo di risposta di 1ms, soddisfano le esigenze di fluidezza e velocità richieste soprattutto dai giocatori di esport, dove ogni millisecondo può fare la differenza. Inoltre, con un'ampia gamma di colori che raggiunge l'1,07 miliardi di tonalità e il 128,5% dello spettro sRGB, MSI MAG 325CQRF-QD promette una fedeltà cromatica ottimale, ideale per gli utenti più esigenti in termini di dettaglio visivo e qualità delle immagini.

La tecnologia HDR Ready arricchisce ulteriormente il contrasto dinamico e i dettagli nelle zone scure, rendendolo perfetto per i titoli più recenti capaci di sfruttare questa caratteristica. Infine, la sua connettività versatile lo rende compatibile con una vasta gamma di dispositivi, garantendo un'esperienza ottimale sia per il gaming su PC e console che per l'uso professionale. Offerto a 329€, rappresenta un'opportunità da non perdere per chi desidera migliorare la propria configurazione di gioco.

Vedi offerta su Amazon