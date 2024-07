2° giorno di Prime Day: ecco il monitor gaming che aspettavi in offerta

Ancora ottime occasioni per chi vuole approfittare del Prime Day per acquistare uno dei migliori monitor da gaming. In questo secondo e ultimo giorno dell'evento, Amazon ha fatto crollare il prezzo anche su questo modello MSI, in particolare l'Optix MAG301CR2. Ora servono solo 249,99€ per portarselo a casa e iniziare a godere di una qualità d'immagine superiore.

MSI Optix MAG301CR2, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI Optix MAG301CR2 rappresenta la scelta ideale per coloro che cercano un monitor capace di offrire un'esperienza visiva immersiva e reattiva. Grazie al suo aggiornamento ultraveloce di 200Hz e a un tempo di risposta di solo 1 ms, è adatto a coloro che prediligono giochi ad alta velocità come sparatutto in prima persona, giochi di corse, strategie in tempo reale e giochi sportivi. Grazie a queste caratteristiche, permette di godersi scene d'azione veloci e frenetiche con una fluidità e una precisione visiva quasi ineguagliabili, riducendo al minimo il rischio di ghosting o sfocature.

Non solo performante, ma anche esteticamente avvincente, questo monitor vanta la tecnologia MSI Mystic Light, offrendo una luce ambientale adattabile a qualsiasi configurazione di gioco grazie alla sua facile sincronizzazione con altri prodotti compatibili Mystic Light. Inoltre, la vasta copertura della gamma colore garantita dai monitor della serie Optix MAG assicura colori vividi e dettagli più realistici.

L'ergonomia personalizzabile, con la possibilità di regolare inclinazione, altezza e rotazione, lo rende adatto a ogni tipo di scrivania e configurazione, facendolo adattare perfettamente alle lunghe sessioni di gioco. Pertanto, è raccomandato a videogamer che non vogliono compromessi in termini di prestazioni, comfort e immersione visiva, offrendo tutto ciò che serve per portare la propria esperienza di gioco a un livello superiore.

