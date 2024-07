L'Amazon Prime Day, evento riservato agli iscritti ad Amazon Prime, è diventato un evento consolidato che accompagna il periodo estivo da diversi anni, e ogni edizione si espande sia in termini di durata che di quantità di offerte, raggiungendo una popolarità e una qualità paragonabili al Black Friday. Per l'edizione del 2024, che si terrà il 16 e 17 luglio, i membri di Amazon Prime avranno l'opportunità di usufruire di sconti su prodotti di rinomati marchi e partner commerciali, compresi quelli provenienti da numerose piccole e medie imprese. Le promozioni, che riguardano tutte le categorie, dalla moda all'elettronica fino ai giochi e agli articoli per la casa, saranno disponibili per l'intera durata del Prime Day, offrendo la possibilità di risparmiare considerevolmente su una vasta gamma di prodotti.