MSI RTX 5080 SUPRIM SOC: bella, potente e costosa | Test & Recensione

La MSI RTX 5080 SUPRIM SOC è una delle migliori personalizzazioni che il mercato propone per la NVIDIA RTX 5080. Concepita per soddisfare gli utenti più esigenti, fa parte della linea di punta della casa taiwanese, con la sigla SOC che sta a significare “Super OverClocked”.

Ma cos’ha da offrire, oltre a un’estetica estremamente curata e frequenze più alte di quelle di riferimento? Vale la pena acquistarla nonostante costi circa 500€ in più rispetto al MSRP, o è meglio optare per un modello diverso, meno costoso? Scopriamolo in questa recensione.

Recensione in 1 minuto

La MSI RTX 5080 SUPRIM SOC rappresenta una delle varianti più avanzate e curate della RTX 5080. Il design si distingue per linee ispirate ai diamanti, materiali di alta qualità e dettagli raffinati, come l'illuminazione LED discreta e il backplate in metallo con finiture miste. Il sistema di raffreddamento HYPER FROZR, con tre ventole STORMFORCE e una camera di vapore, garantisce un'efficace dissipazione del calore, mantenendo le temperature sotto controllo anche durante sessioni di gioco intense.

Dal punto di vista delle prestazioni, l'overclock di fabbrica porta la frequenza fino a 2760 MHz in modalità Extreme Performance, offrendo un incremento significativo rispetto al modello standard. Nei test, la scheda ha mostrato buone performance in 4K, di una manciata di FPS superiori a quelle della Founders Edition. Tuttavia, questi vantaggi hanno un costo: il prezzo della SUPRIM SOC è circa 500€ superiore al MSRP della RTX 5080, posizionandola in una fascia di mercato molto elevata. Inoltre, le dimensioni generose richiedono attenzione nella scelta del case.

Si tratta di una scheda video di fascia alta che offre prestazioni e design di alto livello, ma il costo la rende adatta principalmente a utenti enthusiast disposti a investire molto per ottenere il massimo dal proprio sistema.

Design e caratteristiche tecniche

L'estetica della MSI RTX 5080 SUPRIM SOC è immediatamente riconoscibile per la sua ispirazione alle linee dei diamanti, tipica della gamma, che incorpora facce triangolari e geometrie minimaliste. Questo approccio stilistico conferisce alla scheda un aspetto elegante e distintivo, che si integra perfettamente in configurazioni di fascia alta dove l'estetica gioca un ruolo importante quasi quanto le prestazioni.

A impreziosire ancor di più le linee ci sono texture spazzolate e bordi smussati con finitura a specchio, il tutto racchiuso in una cornice ottagonale che circonda le ventole. Non mancano ovviamente l’illuminazione LED, inseriti in maniera intelligente per dare un tocco di personalità in più senza rubare la scena; oltre al logo frontale, sono presenti anche sul lato, così da essere visibili anche quando la scheda è installata nel sistema in orizzontale.

MSI ha riposto moltissima cura anche nella scelta dei materiali. L'intera scheda è realizzata in lega di alluminio, che contribuisce significativamente alla robustezza del prodotto e alla sua capacità di dissipare il calore, oltre che al feeling premium. Anche il backplate è realizzato in metallo e presenta una fusione di tre diverse finiture: texture spazzolate allineate a precise linee di taglio e una sezione sabbiata che conferisce un tocco di raffinatezza. Una griglia laterale integrata nella backplate permette all’aria di fluire, in modo da migliorare il raffreddamento; una soluzione che ormai vediamo su quasi tutte le schede video.

Per il raffreddamento MSI ha sviluppato il nuovo sistema HYPER FROZR, che sfrutta tre ventole STORMFORCE caratterizzate da sette pale con un design "claw-textured", che incrementa la pressione dell'aria. La presenza di un arco circolare è studiata per ottimizzare il flusso d'aria, migliorando ancor di più la dissipazione contenendo la rumorosità.

Un altro componente fondamentale è la camera di vapore, progettata per assorbire rapidamente il calore generato dalla GPU e dalla memoria VRAM, che viene poi trasferito in modo efficiente alle heatpipe (sette in tutto). Proprio le heatpipe hanno una forma quadrata, progettata specificamente per massimizzare la superficie di contatto e lo scambio termico.

Passando alle specifiche, la MSI RTX 5080 SUPRIM SOC è ovviamente basata sull'architettura NVIDIA Blackwell e condivide gran parte delle caratteristiche del modello Founders Edition. La dotazione di memoria include 16GB di GDDR7 che opera a 30 Gbps, mentre il bus di memoria è a 256-bit. Ci sono poi 10752 CUDA Core,84 RT Core e 336 Tensor core.

Anche il TGP è lo stesso, 360 watt, per cui MSI consiglia un alimentatore da almeno 850 watt. La scheda si alimenta con il connettore 16 pin 12v-2x6, ormai standard sulle schede NVIDIA.

A cambiare è la frequenza di clock, che raggiunge i 2760 MHz in modalità Extreme Performance, accessibile tramite MSI Center, e i 2745 MHz in modalità Boost, disponibile in entrambi i BIOS, sia Gaming che Silent. Un bel salto rispetto ai 2617 MHz della Founders Edition, che garantirà sicuramente qualche FPS in più nei giochi.

Anche le dimensioni cambiano, e di parecchio: parliamo di 359 x 150 x 76 mm, con uno spessore che occupa circa 3.5 o 4 slot, praticamente il doppio della Founders Edition. Se deciderete di acquistarla verificate di avere abbastanza spazio nel vostro case, perché si tratta di dimensioni considerevoli. Chiudiamo le specifiche con la connettività: a bordo ci sono tre porte DisplayPort 2.1b e una porta HDMI 2.1b, praticamente lo standard.

Prestazioni

Abbiamo messo alla prova la RTX 5080 SUPRIM nella nostra classica suite di test, fatta di giochi e software di produttività. Anche la piattaforma di prova è la solita, con processore AMD Ryzen 7 9800X3D, così da poter confrontare i risultati ottenuti con quelli delle altre schede video provate.

Prestazioni nei giochi

Per questi test ci siamo concentrati sulla risoluzione 4K, target della scheda video. Abbiamo eseguito i benchmark sia in rasterizzazione classica che con ray tracing attivo, abilitando il DLSS 4 con Multi Frame Generation dove disponibile (Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws, Alan Wake 2). Prima di parlare delle prestazioni, vediamo i grafici.

In rasterizzazione classica, la RTX 5080 SUPRIM SOC non si discosta molto dal modello Founders Edition: una differenza media di circa il 3% data dalla frequenza operativa più alta, che in alcuni giochi sale anche al 7-8%, come ad esempio Dragon Age Veilguard.

In ray tracing il discorso non cambia granché, visto che anche qui la GPU è molto vicina alla Founders Edition, che usiamo sempre come riferimento quando recensiamo delle personalizzazioni. Questo significa che le valutazioni generali non cambiano rispetto a quelle della Founders Edition: la scheda è circa il 20% più veloce in media della RTX 4080 SUPER e offre un netto vantaggio unicamente quando si può sfruttare la Multi Frame Generation, assente sul modello di passata generazione. Il confronto con la nuova RX 9070 XT vede la GPU NVIDIA superiore, ma la scheda AMD appartiene a una fascia più bassa.

Prestazioni in produttività

Qui raccogliamo tutti i test fatti con altri software, che si tratti di creazione contenuti o intelligenza artificiale. Ci affidiamo in particolare a UL Procyon per l’IA e a DaVinci Resolve per il montaggio video, dove sfruttiamo la suite PugetBench per avere un risultato numerico facilmente confrontabile.

Anche in questo caso, i risultati ottenuti sono simili a quelli visti con la RTX 5080 Founders Edition. Le prestazioni sono in media il 15-20% migliori di quelle della RTX 4080 SUPER e superano di netto quelle della RX 9070 XT, molto più lenta nei carichi di intelligenza artificiale. La scheda AMD tra l'altro non riesce a completare il test Esteso di PugetBench a causa di un crash, motivo per cui il punteggio nel grafico è a zero.ù

Consumi e temperature

Veniamo a consumi e temperature, registrati durante un loop di Cyberpunk 2077, così da valutarli in uno scenario realistico che simula una sessione di gioco. Registriamo sia il valore di picco che il valore medio, entrambi tramite software.

Come per le prestazioni, anche consumi e temperature sono in linea con la RTX 5080 FE: abbiamo registrato un consumo di picco leggermente più basso, 318 watt, e una media praticamente identica di 310 watt. Le temperature sono invece leggermente più basse e si assestano sui 57°C medi, segno che il raffreddamento fa un ottimo lavoro nel tenere a bada la GPU e si comporta meglio di quello della Founders Edition; un’ottima notizia, visto che è grande quasi il doppio.

Verdetto

La MSI RTX 5080 SUPRIM SOC offre ottime prestazioni per giocare in 4K insieme a un design curato e di alto livello, caratteristiche che la rendono un’opzione valida per chi cerca una scheda NVIDIA di fascia alta con cui giocare senza compromessi e creare contenuti. La valutazione complessiva non è molto diversa da quella del modello Founders Edition, quindi vi rimandiamo a quella recensione se volete un'analisi più approfondita.

Come spesso capita, però, l’incremento delle prestazioni rispetto alla FE non è così marcato quanto l'aumento di prezzo, che invece si sente parecchio: questa MSI costa 1659€ (anche se su alcuni shop si trova già a meno di 1600€), praticamente 450€ in più rispetto al MSRP di 1199€ suggerito da NVIDIA. Mettendo da parte per un momento tutti i problemi legati alla disponibilità e ai prezzi gonfiati di queste settimane, anche se fosse acquistabile alla cifra che vi abbiamo indicato, sarebbe comunque cara.

Chi dovrebbe acquistarla, quindi? Tutti coloro che hanno deciso di voler comprare una RTX 5080 e vogliono una delle migliori personalizzazioni sul mercato, anche se questo significa pagare parecchio di più. Se invece volete unicamente le prestazioni della RTX 5080 e non siete particolarmente interessanti alle altre caratteristiche che una custom come questa può offrirvi, allora orientatevi su modelli più basilari, che potreste trovare più facilmente al prezzo suggerito da NVIDIA, almeno una volta che il mercato si sarà normalizzato. Se infine siete alla ricerca di una scheda per giocare in 4K ma volete massimizzare il rapporto prezzo/prestazioni, allora scegliete una Radeon RX 9070 XT.