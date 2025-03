Spunta di nuovo la RTX 5080 da 24GB: arriverà davvero?

MSI ha mostrato non una, ma ben due volte riferimenti a una misteriosa GeForce RTX 5080 Vanguard con 24GB di memoria, un prodotto che NVIDIA non ha mai ufficialmente annunciato. Inutile dire che l'evento ha sollevato diversi interrogativi, visto che difficilmente si può commettere lo stesso errore due volte.

La prima apparizione della presunta RTX 5080 con 24GB è avvenuta in un video promozionale di MSI, dove è stata chiaramente mostrata la confezione di questo modello mai annunciato. Sorprendentemente, anziché rimuovere rapidamente il contenuto problematico, MSI ha mantenuto il video online senza fornire spiegazioni; questo silenzio ha alimentato ulteriori speculazioni nella community.

Successivamente, MSI ha elencato la stessa RTX 5080 come compatibile con una sua scheda madre X870, affiancandola ad altri modelli della serie 5000 come la RTX 5090, 5070 Ti e 5070.

MSI / VideoCardz

Un'ipotesi plausibile è che NVIDIA possa aver inizialmente comunicato ai suoi partner l'intenzione di dotare la RTX 5080 di 24GB di memoria, per poi cambiare specifiche all'ultimo momento. Questo cambiamento potrebbe non essere stato recepito in tempo da tutti i dipartimenti marketing, causando la comparsa di materiali promozionali come questi.

I chip di memoria GDDR7 da 3GB, necessaria per una configurazione da 24GB, sono già utilizzati nelle GPU per laptop come la RTX 5090 Mobile, confermando la fattibilità tecnica di tale soluzione. È probabile che, sebbene i piani immediati possano non includere questo specifico modello, NVIDIA potrebbe introdurre una RTX 5080 con 24GB più avanti, probabilmente come variante SUPER o Ti.

È importante poi sottolineare che la confezione mostrata nei materiali promozionali non è mai stata utilizzata per un prodotto reale, evitando così potenziali problemi di pubblicità ingannevole. Tuttavia, questi indizi involontari offrono delle interessanti anticipazioni per quello che potrebbe essere il futuro della fascia alta di NVIDIA, anche considerando che su alcuni tripla A recenti i 16GB di memoria presenti sull'attuale RTX 5080 iniziano a stare un po' stretti.